Düzce’de Akçakoca bağlantı yolunda bir otomobilin yayaya çarpması sonucu 48 yaşındaki bir kadın ağır yaralandı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce’nin Beyciler Mahallesi’nde, D-655 Akçakoca bağlantı yolunda trafik kazası meydana geldi.

Pınar H. yönetimindeki 81 KH 908 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 48 yaşındaki Ayşe Y. a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Y., ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ilk müdahalenin ardından ambulansla Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Yıldız’ın durumunun ağır olduğu ve yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.