Eaton Türkiye Bağımsız Devletler Topluluğu, İsrail, Romanya ve Bulgaristan Bölge Müdürü Yılmaz Özcan, elektrik arızalarında selektivitenin önemini vurguladı. Özcan, "Sistemde yalnızca arızalı bölüm devre dışı kalmalı, böylece kesintiler en aza iner ve kritik sistemler çalışmaya devam eder" dedi.İSTANBUL (İGFA) - Bir elektrik arızası meydana geldiğinde, yalnızca etkilenen sistem bölümünün devre dışı kalması kritik önem taşır. Bu prensibe selektivite denir ve kesintileri en aza indirmek, iş sürekliliğini sağlamak açısından hayati öneme sahiptir.

Eaton Türkiye Bağımsız Devletler Topluluğu, İsrail, Romanya ve Bulgaristan Bölge Müdürü Yılmaz Özcan, elektrik sistemlerinde selektivitenin kritik rolünü vurguladı.

SELEKTİVİTE GEREKSİZ ELEKTRİK KESİNTİLERİNİ ÖNLER

“Bir binadaki elektrik sistemini otoyola benzetirsek, bir kaza olduğunda tüm yol değil, sadece kaza bölgesi kapanmalı" diyen Yılmaz Özcan, selektivitenin sadece iş sürekliliği değil, aynı zamanda can güvenliği için de vazgeçilmez olduğunu vurgulayarak, doğru planlama ve ekipman kullanımıyla elektrik arızalarının etkilerinin en aza indirilebileceğini belirtti.

Özellikle yangın koruma sistemleri gibi hayati ekipmanların arızalardan etkilenmeden çalışmasının selektiviteyle mümkün olduğunu belirten Özcan, "Örneğin, bir arızada sadece yakın devre kesici devreye girerse, sprinkler ve duman tahliye sistemleri kesintisiz çalışabilir, böylece can ve mal güvenliği korunur" dedi.

ELEKTRİK ARIZALARINA KARŞI DÖRT ÖNERİ

Eaton, elektrik sistemlerini korumak ve kesintisiz çalışmayı sağlamak için şu önerileri sundu:

Sistemi Tanıyın: İlk adım, elektrik sisteminizin nasıl yapılandığını ve hangi bileşenleri içerdiğini bilmektir. Farklı parçaların nasıl etkileşimde bulunduğunu anlamak, potansiyel riskleri belirlemeyi kolaylaştırır. Selektiviteyi uygulamak için, devre kesicilerinizin açma karakteristiklerini ve sistemin farklı noktalarındaki maksimum kısa devre akımını bilmeniz gerekir. Bu akım, o bölümdeki koruma cihazının selektivite sınırının altında olmalıdır. Bu kontrol, aşırı yük ve toprak kaçakları gibi diğer hata türleri için de yapılmalıdır.

Doğru Ekipman Kullanın: ZSI (Zone Selectivity Interlocking) özellikli modern devre kesiciler, birbirleriyle iletişim kurarak arızaları hızlıca izole edebilir. Bu, tepki süresini azaltır ve gereksiz açmaları önler. ZSI, genel koordinasyonu bozmadan arızaların daha hızlı giderilmesini sağlar.

Üreticiyle İş Birliği Yapın: Devre kesiciler arasında koordinasyonu kolaylaştırmak için üreticiyle iletişim kurmak faydalıdır. Birçok üretici selektivite tabloları yayınlar ve açma karakteristiklerini görselleştiren yazılımlar sunar. Bu, pahalı analizlere veya manuel zaman-akım eğrisi çizimlerine gerek kalmadan sistem erişilebilirliğini ve korumayı optimize etmeyi kolaylaştırır.

Kritik Sistemleri Önceliklendirin: Elektrik dağıtım sistemi tasarlanırken, hastaneler, yüksek katlı binalar ve diğer kritik altyapılar gibi sistemlere özel önem verilmelidir. Bu ortamlarda selektivite, yangın pompaları ve sprinkler sistemleri gibi hayat kurtarıcı ekipmanların arıza anında bile çalışmaya devam etmesini sağlar. Bu alanlarda selektiviteye öncelik verilmesi, güvenliği ve güvenilirliği en üst düzeye çıkarır.

EATON HAKKINDA

Eaton, kendini çevreyi korumaya ve insanların yaşam kalitesini artırmaya adayan bir akıllı güç yönetimi şirketidir. Veri merkezleri, enerji dağıtım şirketleri, endüstriyel, ticari, makine imalatı, konut, havacılık ve mobilite pazarları için ürünler üretiyoruz. İşimizi iyi, doğru ve sürdürülebilir bir şekilde yapma ve müşterilerimiz için hem bugün, hem de gelecekte güç yönetimi çözümleri üretme taahhüdümüz bize rehberlik ediyor. Elektrifikasyon ve dijitalleşmenin küresel büyüme eğilimlerinden faydalanarak gezegenin yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişini hızlandırıyor, dünyanın hızla çözülmesi gereken güç yönetimi sorunlarını çözmeye yardımcı oluyor, bugün ve gelecek nesiller için daha sürdürülebilir bir toplum inşa ediyor. 1911 yılında kurulan Eaton, paydaşlarımızın değişen ve artan ihtiyaçlarını karşılamak için sürekli olarak kendisini geliştirmiş, 160'tan fazla ülkede müşterilerine hizmet vererek, 2024'te yaklaşık 25 milyar dolarlık bir gelir elde etmiştir.

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