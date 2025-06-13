Mayıs ayı verilerine gör ikinci el araç fiyatları bir önceki aya göre yüzde 2,5 oranında arttı. İkinci el araç fiyatlarının bahar mevsimi boyunca arttığına dikkat çeken sektör temsilcileri yükseliş trendinin yaz aylarında da devam edebileceğini öngördü.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin lider online ikinci el araç platformlarından VavaCars, yapay zeka destekli VavaAI Fiyat Endeksi’nin Mayıs 2025 sonuçlarını yayımladı.

Rapora göre, ikinci el araç fiyatları mart ve nisan aylarından sonra mayıs ayında da yükseldi ve bir önceki aya göre yüzde 2,5 artış kaydetti.

BEŞ AYDA YÜZDE 6,5 ARTIŞ

Raporda, 2025 başından mayıs sonuna kadar ikinci el araç fiyatlarının yüzde 6,5 arttığı belirtilirken, aynı dönemde enflasyonun yüzde 15, dolar kurunun ise yüzde 11 yükseldiği açıklandı.

TÜİK verilerine dayanan analiz, ikinci el araç fiyatlarındaki artışın enflasyon ve döviz kuru artışlarıyla arasındaki farkın azalmaya başladığını gösterdi.

“YAZ AYLARINDA PİYASA HAREKETLENECEK”

Sektör temsilcilerinde VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, endeks sonuçlarını değerlendirerek, “Bahar aylarında ikinci el araç fiyatları sürekli yükseldi ve bu trendin yaz aylarında da süreceğini öngörüyoruz. Mayıs’ta fiyat artışı, enflasyon ve dolar kuru artışını geçti. Önümüzdeki dönemde ikinci el araç piyasasının daha da hareketleneceğini düşünüyoruz” dedi.