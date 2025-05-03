Türkiye’nin en köklü film festivallerinden Adana Altın Koza Film Festivali’nin bu yılki tarihleri belli oldu. Adana Büyükşehir Belediyesi ve Festival Onursal Başkanı Zeydan Karalar’ın evsahipliğinde yapılacak festivalin 32.si, 22-28 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek.ADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir Belediyesi ve Festival Onursal Başkanı Zeydan Karalar’ın başkanlığında yapılacak 32. Adana Altın Koza Film Festivali, bu yıl 22-28 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Türkiye’nin en köklü film festivallerinden Adana Altın Koza Film Festivali, bu yıl da çok konuşulacak iddialı filmlere evsahipliği yapacak, ulusal ve uluslararası programı ve konuklarıyla Adanalılara sinemayla dolu bir hafta yaşatacak.