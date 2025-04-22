Kocaeli Gebze Belediyesi’nin gençlik projesi 41 Genç’in 10. dönem katılımcı gençleri, Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e konuk oldu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Gebze Belediyesi’nin gençlik projesi 41 Genç’in 10. dönem katılımcı gençleri, Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e konuk oldu.

Başkanlık toplantı salonunda düzenlenen toplantıda 41 Genç Projesi’nin katılımcı öğrencilerini misafir eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, dönem faaliyetlerine ilişkin gençlerle sohbet etti. “Siz değerli genç kardeşlerim bizlerin en değerli motivasyon ve enerji kaynağısınız” diyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Gençler bizler için çok değerlisiniz.

Ülkemizin yarınlarısınız. Tüm gayemiz sizleri en iyi şekilde ve en donanımlı biçimde geleceğe hazırlamak. Gebze’nin çok daha iyi yerlere gelmesi, gençlerimizin en iyi şekilde yetişmesiyle mümkün. Bunu birlikte başaracağımıza inanıyorum. Dün olduğu gibi bundan sonra da sizlere desteğimizi artırarak sürdüreceğiz. Dönem içerisindeki çalışmalarınızda başarılar dilerim” ifadelerini kullandı. 41 Genç’in katılımcı gençleri de Başkan Büyükgöz’e desteklerinden ve katkılarından ötürü teşekkür etti.