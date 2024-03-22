Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bugün yapılan 591 atama ile kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının sayısı 49 bin 901'e ulaştığını söyledi.ANKARA (İGFA) - Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınlarının Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Yerleştirilmesi töreni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı binasında düzenlendi.

Şehit ve gazilerin vatan, birlik ve beraberliği korumak adına büyük fedakarlıklar gösteren kahramanlar olduğunu ifade eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir, tüm kahramanları şükranla ve rahmetle yad etti. Şehit yakınları ve gazileri hayatın her alanında desteklediklerini belirten Bakan Göktaş, eğitimden sağlık hizmetlerine, sosyal haklardan ücretsiz seyahat hakkına kadar pek çok alanda hizmetlerini büyük bir özveriyle sürdürdüklerini anlattı.

Sağlanan haklardan birinin de kamuda istihdam hakkı olduğunu dile getiren Bakan Göktaş, 2002 yılına kadar yalnızca terörle mücadelede şehit olan güvenlik güçlerinin yakınlarına ve gazilere tanınan istihdam hakkının kapsamını genişlettiklerini belirterek, terörle mücadelede şehit olanların yakınlarına tanınan istihdam hakkını 2'ye çıkardıklarını belirtti.

Bugün yapılan 591 atama ile kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının sayısı 49 bin 901'e ulaşmış olacağını söyleyen Bakan Göktaş, ataması yapılanların da atandıkları kurumda görevlerini hakkıyla yerine getireceklerine inandığını dile getirdi.

Törende gazi ve gazi yakınının kamu kurumlarına atamaları noter huzurunda gerçekleştirilen kurayla yapılırken, Bakan Göktaş, ataması gerçekleştirilenler ile hatıra fotoğrafı çektirdi.