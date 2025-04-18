Bursa'da Osmangazi Belediyesi, ‘61. Kütüphane Haftası’ dolayısıyla kitapseverlere özel etkinlik düzenlendi.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 14 kütüphane kazandırarak, vatandaşların kitaba ulaşmalarını kolaylaştıran, gençlere ve çocuklara araştırma yapabilecekleri, ders çalışabilecekleri alanlar oluşturan Osmangazi Belediyesi, ‘61. Kütüphane Haftası’ kapsamında okurlara özel etkinliklere imza attı.

İsmail Hakkı Tonguç Bağış ve Şiir Kütüphanesi’nde düzenlenen etkinliğe, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Emel Duman, kitap bağışçıları Prof. Dr. Hatice Şahin ve Prof. Dr. Mustafa Aytaç ile birlikte Bir Kitap Biletin Olsun Topluluğu Yöneticisi Elif Hanoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlik kapsamında, Osmangazi Belediyesi tarafından ‘61. Kütüphane Haftası’ dolayısıyla ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi. Çocukların kütüphanelere ve kitaba olan ilgisini arttırmanın yanı sıra sanatsal yeteneklerini keşfetmelerine destekte bulunmak adına düzenlenen ‘Üreten Kütüphaneler’ konulu resim yarışmasında birinci Abdürrahim Altınoluk Uludağ Ortaokulu’ndan Nisa Yıldırım, ikinci Fatih Ortaokulu’ndan Azra Şen, üçüncü ise BTSO Sait Efe Ortaokulu’ndan Ezgi Doğu oldu.

‘61. Kütüphane Haftası’ kapsamında düzenlenen etkinlikte, 2024 yılı içerisinde Osmangazi Belediyesi’nin kütüphanelerinden en çok kitap ödünç alarak okuyan yetişkin ve çocuk okuyucular da ödüllendirildi.

Yetişkin okuyucular arasında en çok kitap okuyan kişi Ümit Güder olurken, ikinci en çok kitap okuyan kişi Zeynep Suci, üçüncü en çok kitap okuyan kişi ise Safiye Göktepe oldu. Çocuklarda ise en fazla kitabı okuyan kişi Buğra Ensar Özerdem olurken, Umut Ektaş ikinci, Emir Asaf Yılmaz ise en çok kitap okuyan üçüncü kişi oldu. Resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler ile en çok kitap okuyan kitapseverler, çeşitli hediyeler ile ödüllendirildi.

Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, etkinlikte yaptığı konuşmada, ilçedeki kütüphanelerin sayısını arttırmak adına çalışmalar sürdürdüklerini belirterek, "Kütüphaneye gelen okuyucu sayısı ve kütüphanelerdeki kitap sayısı her geçen gün yükseliyor. Vatandaşlarımızdan kütüphanelerde yer bulamadıklarına dair eleştiriler alıyoruz. Bu aslında bizler için gurur verici bir eleştiri. Hedefimiz ilçemizdeki tüm mahallelere kütüphaneler kazandırmak. Hem öğrencilerin hem gençlerin hem de aydınların kitaba ulaşabilmesi bizler için önemli bir hedef. Biz bu hedefimizi gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Emel Duman da, “Osmangazi Belediyesi, kısa süre içerisinde kentimize yeni kütüphaneler kazandırdı. Çocuklarımızın, gençlerimizin ve okumayı seven herkesin kitaba ulaşmasını sağlayan kütüphanelerin sayısının kentimizde hızla artıyor olması, bizlere büyük mutluluk veriyor” dedi.

Etkinlik sonunda, İsmail Hakkı Tonguç Bağış ve Şiir Kütüphanesi’ne kitap bağısında bulunan tüm bağışçılar için kütüphane bahçesine fidan dikimi yapıldı.