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Antalya Valiliği ve Antalya Gençlik ve Spor il Müdürlüğünün Cumhuriyetimizin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla, Q Terminals Antalya ve Akdeniz Yelken Spor Kulübü paydaşlığında 100. Yıl Cumhuriyet Kupası Yelken Yarışları gerçekleştirildi.ANTALYA (İGFA) - Türkiye’nin önde gelen ticari yük ve kruvaziyer limanı QTerminals Antalya, Cumhuriyetin 100. yılını Antalya Düden Park’ta gerçekleştirdiği törenler ile coşkuyla kutladı.

100. Yıl Cumhuriyet Kupası Yelken Yarışları ile Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümü gurur ve sevinç ile anıldı, etkinliğin son günü final töreni gerçekleştirildi ve sporculara plaketler teslim edildi.

QTerminals Antalya, Cumhuriyet'in kuruluş değerlerini canlı ve güçlü tutmaya olan kararlılıkla ödül töreni öncesi 700 kilogramlık mermer anıt taşını denize indirdi.

Geleceğimiz olan çocukların dilekleri de zaman kapsüllerinin içinde mermer taşı ile birlikte denize gömüldü.

QTerminals Antalya Genel Müdürü Özgür Sert, “Cumhuriyetimizin ve Millî Mücadelemizin 100. yılına özel QTerminals Antalya olarak Akdeniz Yelken Kulübü iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz 100. Yıl kutlamaları için çok mutlu ve gururluyuz. Bu anlamlı günün anısına Atatürk siluetli 7 metre boyunda 700 kilo ağırlığında mermer taşını denize indirdik. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız bu sene ülkemizi daha ileriye taşıma azmi ile doluyuz. Bu anlamlı günde törende bizlerle birlikte olan herkese çok teşekkür ederim” dedi.

Tören boyunca bando ekibi Cumhuriyet müzikleri ile törene eşlik etti, törene gelen konuklara coşku dolu anlar yaşattı.