ABD'de konut yatırımı yapacaklara kritik uyarılar: İmar, bodrum ve Co-op'a dikkat!ABDPOST.COM

ABD (İGFA) - ABDPost, Amerika'da konut yatırımı yapmayı düşünenler için kritik değerlendirmelerde bulundu. ABDPost.com New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli, yatırım sürecinde göz ardı edilen yasal detayların ciddi maddi kayıplara yol açabileceğine dikkat çekti.

Amerika Birleşik Devletleri'nde konut yatırımı yapmak, cazip kira getirileri ve uzun vadeli kazançlar vadetse de, bilinmeyen yasal detaylar yatırımcıyı zor durumda bırakabiliyor.

ABD’deki konut piyasasına dair önemli bilgiler paylaşan ABDPost.com New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli, özellikle ilk kez yatırım yapacak olanlara kritik uyarılarda bulundu.

İmar izinlerinden bodrum katların kullanımına, co-op ve condo farklarından kira sınırlamalarına kadar birçok konuda bilinçli hareket edilmesi gerektiğini belirten Yörekli, "Yatırım yaparken sadece fiyat ve lokasyon değil, hukuki altyapı da en az onlar kadar önemli" uyarısında bulundu.

İmar Durumu Her Şeyin Başında Geliyor

ABD’de ev satın alırken ilk olarak dikkat edilmesi gereken konu, taşınmazın imar izni. Yörekli, "Evin single family (tek ailelik) mi, yoksa multi family (çok ailelik) mi olduğuna bakılmalı. İzin tek bir aile içinse, bölüp kiraya veremezsiniz" diyerek bu tip yanlış girişimlerin hem yıkım hem de ciddi para cezaları ile sonuçlanabileceğini vurguladı.

Yörekli ayrıca geniş bir arsa alıp birden fazla bina inşa etmeyi planlayanlar için de imar planının sınırlarını aşmanın, yapılara el konulmasına kadar varan sonuçları olabileceğini belirtti.

Bodrum Katlara Dikkat: Kiraya Vermek Yasal Değil

ABD yasalarının, bodrum katların kiraya verilmesini kesin şekilde yasakladığına da vurgu yapan Özlem Özgüt Yörekli, ancak birçok kişinin bu yasağa rağmen bodrumları kiraya verdiğini belirtti. Yörekli, "Yasa dışı bir durumla karşı karşıya kalabilirsiniz. Şikayet gelirse ciddi cezalar söz konusu. Ayrıca bu alanlarda uzun süre yaşamak sağlık açısından da risk taşıyor" dedi.

Co-op mu Condo mu?

Amerikan konut piyasasında en çok karıştırılan yapıların co-op (kooperatif) ve condo (kondo) tipi daireler olduğunu ifade eden Yörekli, co-op sisteminin dışarıdan cazip göründüğünü ancak yönetim kurallarının oldukça katı olduğunu belirterek şu bilgileri paylaştı:

"Co-op yapılar, düşük peşinatla ev sahibi olma fırsatı sunsa da aidatlar yüksektir ve kiraya verme konusunda ciddi sınırlamalar vardır. Kiracı seçiminden kira süresine kadar her adımda yönetimin izni gerekir."

Yörekli kondoların ise yatırım açısından daha esnek bir seçenek olarak öne çıktığını belirterek "Genellikle iki yıl kendiniz oturduktan sonra istediğiniz kişiye kiraya verebilirsiniz. Kiracıyı siz seçer, tadilatları da kendi isteğinize göre yaptırabilirsiniz" dedi.

Yörekli'den 'Uzman' Tavsiyesi

Konut yatırımı yapmak isteyenlere en büyük tavsiyesi ise bir profesyonelden destek almak olduğunu altını çizen Özlem Özgüt Yörekli, "İmar avukatları ve tecrübeli emlakçılar bu sürecin olmazsa olmazıdır. Kendi başınıza belge ve mevzuatlara hâkim olmadan atacağınız her adım, sizi maddi ve hukuki risklerle karşı karşıya bırakabilir" ifadelerini kullandı.