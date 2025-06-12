Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türk Devletler Teşkilatı’nı “Aile Meclisi” olarak nitelendirerek, kadınların modern toplumda sürdürülebilir kalkınma ve geleneksel değerlerin yaşatılmasındaki kritik rolüne vurgu yaptı.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Türk Devletler Teşkilatı (TDT) Aile ve Sosyal Politikadan Sorumlu 2. Bakanlar Toplantısı’na katıldı.

“Modern Toplumda Kadının Rolü: Sürdürülebilir Kalkınma ve Geleneksel Değerler” temalı toplantıda konuşan Göktaş, ailenin güçlenmesinin Türk dünyasının geleceği için temel bir unsur olduğunu belirtti.

KADINLAR KALKINMANIN MERKEZİNDE

Bakan Göktaş, sürdürülebilir kalkınmanın yalnızca ekonomik büyümeyle değil, çevresel sürdürülebilirlik, kuşaklar arası adalet ve toplumsal eşitlikle mümkün olduğunu vurguladı. Kadınların bu süreçte merkezi bir rol üstlendiğini ifade eden Göktaş, “Bir kadının sahip olduğu imkanlar, sadece kendi yaşamını değil, gelecek nesillerin yaşam kalitesini de doğrudan etkiliyor. Kadınlar, yalnızca ailede değil, toplumun sosyal dokusunda da belirleyici bir rol oynuyor” dedi. Türk kültüründe Tomris Hatun, Terken Hatun ve Nene Hatun gibi kadınların tarih boyunca önemli roller üstlendiğini hatırlattı.

KADIN HAKLARINDA ÖNEMLİ ADIMLAR

Göktaş, Türkiye’de kadınların yaşam standartlarını ve haklarını geliştirmek için kararlı adımlar atıldığını belirtti. Anayasa’da kadın-erkek eşitliğinin temel ilke olduğunu, 2010’daki Anayasa değişiklikleriyle kadınlara pozitif ayrımcılık sağlandığını ve medeni ile ceza kanunlarında kadın lehine düzenlemeler yapıldığını aktardı. Kadınların ekonomi, siyaset ve sosyal hayatta daha etkin rol almasının toplumsal refah için kritik olduğunu vurguladı.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede “sıfır tolerans” ilkesiyle hareket ettiklerini belirten Göktaş, şiddetsiz bir yaşamın temel insan hakkı olduğunu ifade etti. Kadınların güçlenmesi için eğitim desteği ve güvenli bir yaşam ortamının sağlanmasının önemine dikkat çekti.

TDT “AİLE MECLİSİ” OLARAK GÖRÜLÜYOR

Türk Devletler Teşkilatı’nı ortak tarih ve kültüre dayanan bir “Aile Meclisi” olarak nitelendiren Bakan Göktaş, teşkilatın 135’i aşkın iş birliği mekanizmasıyla ortak hedeflere ulaşma kararlılığını gösterdiğini söyledi. “Birlikteliğimizi anlamlı kılan, derin sosyo-kültürel bağlarımızdır. Ailenin güçlenmesi, geleceğimizin teminatıdır” diyen Göktaş, 2025 yılının Cumhurbaşkanı’nın onayıyla “Aile Yılı” ilan edilmesinin, Türk dünyasında aile odaklı politikaların güçlendirilmesi için bir çağrı olduğunu belirtti.

Toplantıya TDT Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, Azerbaycan Aile, Kadın ve Çocuk Sorunları Devlet Komitesi Başkanı Bahar Muradova, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan’dan ilgili bakan ve temsilciler katıldı.