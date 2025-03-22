Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Büyükşehir Belediyesi’ndeki ikinci döneminde önemli hizmetleri hayata geçirmeye aralık vermeden devam ediyor.ADANA (İGFA9 - Art arda açılışlar ve temel atma törenleriyle bir yandan kentin ihtiyaçlarına yönelik hizmetler için çalışan, bir yandan da hemşehrilerine verdiği sözleri teker teker yerine getiren Başkan Zeydan Karalar, ülke genelinde büyük ve modern ders çalışma merkezlerinden birine sahip olacak Beyazevler Kent Kütüphanesi’nin temelini attı.

Temel atma törenine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, siyasiler, muhtarlar, öğrenciler ve Adanalılar katıldı. Temel atma töreninin ardından iftar programı gerçekleştirildi.

Öğrencilerin uygun, rahat ortamda ders çalışmasının, başarıya giden yolda önemine vurgu yapan Başkan Zeydan Karalar, böyle ortamları öğrencilere sunacak, araştırma da yapabilecekleri büyüklü küçüklü kütüphaneler açtıklarını ve açmaya devam ettiklerini söyledi.

ADANA’NIN MAKUS TALİHİNİ DEĞİŞTİRMEK BİZE NASİP OLUYOR

Başkan Zeydan Karalar şunları söyledi: “Ceyhan, Kozan, Yüreğir’de var ve Çukurova’da da İnce Memed Kütüphanesi mevcut. Büyük ilgi olduğunu, öğrencilerin sırada beklediğini görünce, ihtiyaca cevap vermek için öğrencilerin yoğun yaşadığı Beyazevler Mahallesi’ne; ülkemizin en büyüklerinden ve çağdaşlarından olacak bu kütüphanenin temeli atıyoruz. Rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra Adana’nın makus talihini değiştirmek de bize nasip olacak inşallah. Adana’nın eşsiz güzelliklerini ve güzel insanlarını tanıtarak, bir turizm kenti olmak için uzun süredir çalışıyoruz. UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na gastronomi alanında dahil olmak için de yoğun çaba gösteriyoruz. İnşallah bu yıl Paris’teki oylamada bunu başaracağız. Böylece sadece kebabımızla değil, diğer bütün lezzetlerimizle de tanınacağız ve bu yemekleri yemek için dünyanın dört bir yanından şehrimize turist gelecek. Bunun anlamı Adana’mızın bir turizm kenti olarak zenginleşmesi ve istihdam yaratılmasıdır.”