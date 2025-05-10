Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, üçüncülük serisi ilk maçında sahasında Üsküdar Belediyespor’u 38-26 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.BURSA (İGFA) - Ligde normal sezonu ikinci sırada tamamlayan, ancak şampiyonluk etabında Adasokağı'na mağlup olarak birincilik şansını kaybeden Bursa Büyükşehir Belediyespor, normal sezonu dördüncü bitiren, önceki etapta ise Armada Praxis Yalıkavak'a mağlup olan Üsküdar Belediyespor'la Üçevler Spor Tesisleri'nde karşı karşıya geldi. Geride kalan haftada İzmir'de gerçekleştirilen HDI Sigorta Kadınlar Hentbol Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Bursa Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmanın başında üstünlüğü kaptırdı. Mücadelenin 10. dakikasını 6-4 geride geçen Bursa Büyükşehir Belediyespor, 14'te skora denge getirirken (7-7), 15'te 8-7 ile maçta ilk kez öne geçti.

İlerleyen bölümde Sevilay'ın üst üste kurtarışları sonrasında hücumda da skor üreten Bursa Büyükşehir Belediyespor, Karşılaşmanın 21. dakikasını 12-7 önde geçerken, farkı daha da açtı ve devreyi 20-11 önde kapattı. İkinci yarıya etkili başlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, devrenin başında farkı 11 sayıya (23-12) çıkardı. Mücadelenin 42. dakikasını 27-14 üstünlükle geçen Bursa Büyükşehir Belediyespor, 48'de farkı 14 sayıya (31-17) çıkardı. Kalan dakikalarda farkın erimesine izin vermeyen Bursa Büyükşehir Belediyespor, maçtan da 38-26 galip ayrıldı ve seride 1-0 öne geçti. 2 galibiyet alan ekibin ligi üçüncü bitireceği seride ikinci karşılaşma 11 Mayıs Pazar günü yine Bursa’da oynanacak.