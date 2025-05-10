Bilecik’in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda tüm annelerin bu özel gününü kutladı.Pazaryeri GÜNDEM (BİLECİK İGFA)

Bilecik’in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, mesajında şehit annelerine ve ebediyete irtihal etmiş annelere de özel olarak yer verdi.

Başkan Tekin mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Sevgi, fedakârlık, sabır ve şefkatin vücut bulmuş hali olan annelerimiz; bizi biz yapan değerlerin mimarlarıdır. Hayatımızın her anında bizlere yol gösteren, dualarıyla ayakta tutan annelerimizin hakkı asla ödenemez. Peygamber Efendimiz’in de buyurduğu gibi ‘Cennet annelerin ayakları altındadır.’ Bu kutlu söz, anneliğin ne kadar yüce bir makam olduğunu bizlere en güzel şekilde anlatmaktadır.

Bu vesileyle başta kendi annem olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü’nü en kalbi duygularımla kutluyorum. Evlatlarını vatan uğruna toprağa veren, her biri sabrın ve kahramanlığın simgesi olan şehit annelerimizin ellerinden hürmetle öpüyor, onlara minnet ve şükranlarımı sunuyorum.

Ayrıca bugün aramızda olamayan, ahirete irtihal etmiş annelerimizi de rahmet ve dua ile anıyorum. Mekânları cennet, ruhları şad olsun. Onların bize bıraktığı manevi mirası yaşatmaya devam edeceğiz.”

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, mesajını tüm annelere sağlık, huzur ve mutluluk dilekleriyle tamamladı.

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