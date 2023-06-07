Adana’da demiryolundan karşıdan karşıya geçmek isterken yük treninin çarptığı genç ağır yaralandı.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 17 yaşındaki A.Ö.’ye demiryolundan karşıya geçmek isterken yük treni çarptı. Trenin çarpmasıyla genç savruldu. Makinist durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı genci özel bir hastaneye kaldırdı. Gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.