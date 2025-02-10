Adıyaman'da 9 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Özel Harekât Destekli operasyonla yakalandı.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre Adıyaman'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince hakkında yakalama çalışmaları sürdürülen R.B. adlı şahsın Fatih Mahallesi’ndeki bir adreste saklandığı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine Özel Harekât Ekipleri desteğiyle düzenlenen operasyon sonucunda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan sorgulamada R.B.’nin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya sağlamanın yanı sıra işyeri dokunulmazlığını ihlal etme, görevi yaptırmamak için direnme, ruhsatsız ateşli silahlar ve Mermileri Satın Alma, Taşıma veya Bulundurma suçlarından 9 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi:

Ayrıca, R.B.’nin 23 Eylül 2023 tarihinde meydana gelen kasten öldürme olayının faili olarak Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Kasten Öldürme suçundan da arandığı belirlendi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edileceği öğrenildi.