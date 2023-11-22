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Turnuva süresince başarılı bir performans sergileyen basketbol takımı, Türkiye’yi en iyi şekilde temsil ederek üçüncülük kupasını kazandı. Türkiye ve Azerbaycan’ın yanı sıra KKTC’den de Kırmızı ve Beyaz olarak iki takımın mücadele ettiği organizasyonun finalinde iki KKTC karması takım karşılaştı. Karşılaşmayı 74-53 kazanan KKTC Beyaz Karma Takımı organizasyonu, şampiyon olarak noktaladı. Üçüncülük maçında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Azerbaycan’dan gelen takımı 76-63 yenerek üçüncü oldu. Final maçından sonra düzenlenen ödül töreninde dereceye girenlere kupaları, Başbakan Ünal Üstün tarafından takdim etti. Teknik ekipte yer alan Baş Antrenör Doç. Dr. Çağatay Dereceli ise “En Centilmen Antrenör” ödülüne layık görüldü.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, Üniversitemizin her alanda yaşattığı başarılarla gurur duyduğunu ifade ederek, “Öğrencilerimiz katıldıkları her yarışmada Üniversitemizi ve Aydın’ı gururlandırmaya devam ediyor. Başarıda emeği geçen başta öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimiz olmak üzere tüm ekibi kutluyorum.” dedi.

