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TRT ‘nin sponsor olduğu Adalet Bakanlığı ve Nazilli Belediyesinin desteklediği Son Hasat adlı kısa film projesinin çekimleri Nazilli’de gerçekleştirildi. Senaristliğini Özlem Büyük Çoşkun’un üstlendiği projenin yönetmenliğini Osman Emre yaptı. Cast direktörlüğü ve genel koordinatörlüğü Şevki Değirmeci tarafından gerçekleştirilen filmin başrollerinde Coşkun Kemer, Ulukan Özpolat, Zeki Cihan Peker yer aldı. TRT 2 ve TRT dijital platformu Tabii’de yayınlacak olan Son Hasat filmi ayrıca yurt içi - yurt dışı festivallerde de yarışacak.

Filmin proje çekimlerini tamamlayan oyuncular ve set ekibi katkı ve desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Özcan’ı makamında ziyaret ederek teşekkür etti. Ege şivesi ile yapılan sohbette Nazilli’nin doğal bir film seti olduğunu belirten ekip üyeleri süreç boyunca Nazilli’de olmaktan çok mutlu olduklarını ifade ederek yeni projelerde yine Nazilli’de olmak istediklerinin altını çizdi.

Nazilli’nin yurt içi ve yurt dışında tanıtılmasında bu filmin çok büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Başkan Özcan; “Öncelikle yönetmen, yapımcı, oyuncular ve proje içinde görev alan ve destekleyen herkese çok teşekkürlerimi sunuyor tebrik ediyorum. Bölgemiz, bölge insanımız, tarihi mekanlarımız ve tarım ürünlerimizin tanıtıldığı bu filme destek vermek bizim görevimizdir. Nazilli merkez ve köylerimiz sizlerinde söylediği gibi doğal bir film seti. Her mevsim bereketli, tarihi ve kültürel yapısı da tacı. Umarım şehrimizde çok daha fazla projeler gerçekleştirilir ve Nazillimiz insanların gözdesi olur” dedi.