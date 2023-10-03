Hatay kırsalında yaşayan 56 çiftçiye Gıda Kolektifi ile birlikte destek sağlayarak, bin 100 kümes hayvanı, bin 421 küçükbaş ve bin 98 büyükbaş hayvana yem temin eden Dernek, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde kış öncesi bölgede artan yem ihtiyacına dikkat çekmek amacıyla bir çağrı yaptı.

Dernek tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde depremden en çok etkilenen il olan Hatay’da küçük ölçekli hayvancılara destek projesiyle merkezden uzak köylerde yaşayan, desteklerden yeterli pay alamamış çiftçilerin yem ihtiyaçlarını karşıladı ve ürünlerini pazara sunmalarına yardımcı oldu. Proje kapsamında 56 çiftçinin, 3 bin 600 hayvanına ortalama 3 aylık besi desteği sağlandı.

Projeyle ilgili bilgi veren Hayata Destek Derneği Direktörü Sema Genel Karaosmanoğlu, 3 aşamalı yapılan yem dağıtımlarıyla; bin 98 büyükbaş, bin 421 küçükbaş ve bin 100 kümes hayvanının üç aylık besi desteğini güvenceye aldıklarını söyledi. Karaosmanoğlu, "Hayvanlar sadece ekonomik bir varlık değil; aynı zamanda ekosistemlerin vazgeçilmez bir parçasıdır. Bölgedeki hayvancılığı korumak sadece ekonomik faaliyetlerin canlı tutulması ve ekolojik dengenin korunması açısından değil, hayvanlarıyla bir sevgi bağı kurarak, onları ailelerinin bir parçası gibi gören çiftçi ve yetiştiricilerin ruh sağlığı açısından da büyük önem taşıyor. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü vesilesi ile bu konuya dikkat çekmek istiyor ve destekçilerimizi kış öncesinde bölge halkının hazırlıklarına katkı sunmaya davet ediyoruz" dedi.