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Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) öğrencilerinin, Yapay Zeka ve Enerji Verimliliği projesi TÜBİTAK tarafından desteklenmeye layık görüldü.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

AGÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ikinci sınıf öğrencileri Mustafa Ergut, Burak Samet Varel, Mehmet Çopur ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Mehmet Fatih Göğüş, hazırladıkları “Güneş Enerji Sistemlerinin Verimliliğini Artırmak için Uzaktan Kontrol Sistemi ve Yapay Zeka Destekli Arayüz Tasarım” projesi ile TÜBİTAK’a başvurdu.

Öğrencilerin yapay zeka ve enerji verimliliği projesi, TÜBİTAK’ın Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Bilgisayar Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi Rifat Kurban’ın danışmanlığında çalışan öğrenciler bu proje ile dünyadaki enerji krizi ve fosil yakıtların çevresel etkilerini göz önüne alarak, yenilenebilir enerji kaynaklarına odaklanıyor.

Özellikle güneş enerji sistemlerini kullanarak, enerji üretimini artırmayı, kontrolünü ve takibini kolaylaştırmayı hedefleyen öğrenciler, ayrıca belirli bölgelerde kurulacak güneş enerjisi sistemlerinin optimum verimde çalışacağı yerleri, yıllık enerji üretimini, elde edilecek geliri ve yatırımın ne zaman geri dönüş yapacağını tahmin ederek öngörülebilirlik sağlamayı amaçlıyor.

Projede yer alan öğrencilerden Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Mustafa Ergut çalışmalarını, Kayseri’de faaliyet gösteren Envest Enerji ve Su Teknolojileri Ltd. Şti şirketinin sponsorluğunda yürütmekte olduklarını söyledi.

Ergut, “İlk olarak veri toplayıp sıcaklık, nem, aydınlanma şiddeti gibi faktörlerin, üretilen enerji miktarını nasıl etkilediğini belirleyeceğiz. Daha sonra bu verilerle yapay zekayı eğitip ileriye dönük çıktı vermesini sağlayacağız. Sonuç olarak proje ile yapay zeka teknolojisinin enerji verimliliği alanına entegre edilmesini hedefliyoruz” dedi. Ergut, projeyi tamamladıktan ve test ettikten sonra TEKNOFEST’e ve Girişimcilik ve Destek Programı olan TÜBİTAK BİGG gibi programlara başvurmayı düşündüklerini ifade etti.