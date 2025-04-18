Dünyanın en büyük 500 aile şirketinin gelirlerine göre sıralandığı Küresel 500 Aile Şirketi Endeksi yayımlandı. Endekse göre; en büyük 500 aile şirketi toplamda 8,8 trilyon ABD doları gelir elde ederken, 25 milyondan fazla kişiye istihdam sağladı.İSTANBUL (İGFA) - Uluslararası danışmanlık, denetim, güvence, strateji, kurumsal finansman ve vergi hizmetleri şirketi EY ve St. Gallen Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan “Küresel 500 Aile Şirketi Endeksi” yayımlandı.

Endeksteki 500 şirketin toplam gelirleri, ülkelere göre GSYİH ile karşılaştırıldığında ABD ve Çin'in ardından dünyanın en büyük üçüncü ekonomisine eşit olduğu gözlendi.

En büyük 500 aile şirketi; büyüme, istihdam ve faaliyet gösterdikleri toplumlardaki etkileri yoluyla dünya ekonomisine önemli katkılarda bulunurken, açıklanan 242 işlemin yüzde 34'ünün (82 işlem) her birinin, hacim olarak 250 milyon ABD dolarını aştığı görüldü.

DÜNYA ÇAPINDA EN BÜYÜK AİLE ŞİRKETLERİNİN YÜZDE 47'Sİ AVRUPA'DA YER ALIYOR

Endekste sıralanan şirketlerin yüzde 47'si Avrupa'da, yüzde 29'u Kuzey Amerika'da, yüzde 18'i Asya'da ve yüzde 6'sı ise dünyanın geri kalanında yer alıyor. Önceki yıllarda olduğu gibi Avrupa, endeksteki şirketlerin büyük oranına ev sahipliği yapıyor. Şirketlerin neredeyse yarısı (yüzde 47) Avrupa’da yer almakta olup Almanya, Fransa, İtalya ve İsviçre Avrupa'da en çok temsil edilen ülkeler arasında yer alıyor. Almanya 78 şirkete ev sahipliği yaparken endekste en fazla şirkete sahip ülkelerden biri oluyor. Türkiye’den ise 7 büyük aile şirketi endekste yer aldı.

ENDEKSTE PERAKENDE SEKTÖRÜ ÖNE ÇIKTI

Perakende sektörü, endeksteki şirketlerin toplam gelirinin yüzde 26'sına (2,25 trilyon ABD doları) katkıda bulunarak, öne çıkan şirketlerin yüzde 20'si ile en büyük temsile sahip sektör konumunda bulunuyor.

Perakende sektöründen elde edilen toplam gelirin neredeyse yarısı (yüzde 49) ABD merkezli şirketlerden geliyor. Sektör dünya genelinde 7,18 milyon kişiye istihdam sağlıyor. Perakendeden sonra en çok öne çıkan sektörler arasında tüketici ürünleri (yüzde 19), üretim (yüzde 15) ve mobilite (yüzde 9) yer alıyor. Tüketici ürünleri sektörü; 1,5 trilyon ABD doları toplam geliri ve 4,4 milyon çalışanı ile endeksin gelir bakımından en büyük ikinci sektörü oluyor. Üretim ve mobilite sektörlerinde hem şirket sayısı hem de gelir bakımından en büyük katkı Almanya merkezli şirketlerden geliyor. Endekse göre, 16 üretim şirketi toplam 193 milyar ABD doları gelir elde ederken, 14 mobilite şirketi de 669 milyar ABD doları gelir elde ediyor.

Küresel 500 Aile Şirketi Endeksi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan EY Türkiye Ülke Başkanı Metin Canoğulları, endeksteki 500 şirketin toplam 8,8 trilyon ABD doları gelir elde ettiğinin görüldüğünü belirterek, "Bu da aile şirketlerinin dinamik ortamlara uyum sağlama ve zorlu ortamlarda başarılı olma konusunda yetenekli olduklarını gösteriyor. Aile şirketlerinin uzun vadede sürdürülebilir büyümeye odaklanarak verimlilik ve finansman konusundaki temkinli adımları, başarılarının arkasındaki önemli çalışmaları olarak karşımıza çıkıyor" dedi.