Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, internet ortamında çocukların gelişimini olumsuz etkileyebileceği değerlendirilen 2 bin 545 zararlı içeriğin engellenmesi veya kaldırılması konusunda kurumlarla iletişime geçti.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki Sosyal Medya Çalışma Grubu tarafından çocukların dijital dünyada karşılaşabileceği veya karşılaştığı olumsuz içerikler ve riskler yakından takip ediliyor.

Takibin ardından internet ortamında ve sosyal medyada yazılı veya görsel olarak çocukların gelişimlerini olumsuz etkileyebilecek, ihmal, istismar ve suç unsurları bulunan içerikler engellenerek, kaldırılıyor. Riske maruz kaldığı tespit edilen çocuklara yönelik de psikososyal destek sağlanıyor.

Kurumlarla yapılan iş birlikleri sonucunda Sosyal Medya Çalışma Grubu, dijital ortamda 2 bin 545 zararlı içeriğe müdahale etti.

Çalışma Grubu, dijital ortamda ve sosyal medyada, aile ve toplum yapısını bozan, genel ahlak kurallarına aykırı, çocukların gelişimlerini olumsuz yönde etkileyecek içeriklerin çocuklar tarafından izlenmesinin psikososyal gelişimlerini olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle 5651 sayılı Kanun uyarınca erişimin engellenmesi için BTK'den talepte bulunuldu ve gerekli işlem uygulandı.

Çalışma grubu aracılığıyla yılın ilk 3 ayında 113, bugüne kadar ise toplam 2 bin 545 içeriği kaldırdı.