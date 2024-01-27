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AK Parti Aydın’da tam kadro sahada seçim çalışmalarını yürütüyor. Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı AK Partili Mustafa Savaş, Aydın’da vatandaşlar başta olmak üzeri iş insanları, STK’lar gibi toplumun her kesimi ile buluşup 31 Mart seçimleri için çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlara yapacağı projeleri de anlatan Savaş, sorun ve talepleri de dinleyip çözüm üreteceklerinin sözünü verdi. Halkın bağrına bastığı Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mustafa Savaş’a AK Parti Aydın önceki dönem milletvekilleri tüm gücüyle destek verdiklerini paylaştıkları fotoğrafla gözler önüne serdi.

AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen, AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten ve AK Parti Aydın eski Milletvekilleri Ahmet Ertürk, Metin Yavuz, Mehmet Erdem, Rıza Posacı, Bekir Kuvvet Erim, Ali Gültekin Kılınç, Semiha Öyüş, Ahmet Rıza Acar, Efeler ilçesinde Savaş ile bir araya gelip istişare yaptı. Önceki dönem milletvekilleri, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak Aydın’ın makus talihini değiştirmek için çalışacaklarını bildirdiler.

Önceki dönem milletvekilleri, yerel seçimlerde Savaş’ın kazanması için bütün güçleriyle sahada çalışacaklarını dile getirdiği buluşmada, AK Parti’nin Aydın’da birlik ve beraberlik içerisinde çalışıp Türkiye yüzyılında Aydın’ın kayıp yıllarını telafi etmekte kararlı olduklarını açıkladılar.

Aydın’ı gerçek Belediyecikle tanıştıracağız

Buluşmaya ilişkin açıklama yapan Savaş, “İl Başkanımız, önceki dönem ve mevcut milletvekillerimizle değerlendirme toplantısında bir araya geldik, istişarelerde bulunduk. Biriz, beraberiz...31 Mart'ta Aydın'ımızı gerçek belediyecilikle tanıştırmaya hazırız, kararlıyız.” dedi.

Aydın için güçlerini birleştirdiler

AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen ise, “Aydın’ımıza yeni bir belediyecilik anlayışı ile vizyoner projeler üreterek, algı ve reklam belediyeciliğine son vereceğiz. AK Parti’mizde geçmişten günümüze görev almış kıymetli Aydın Milletvekillerimiz ile bir araya gelerek, değerlendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirdik. Aydın için birlik beraberlik ve güç birliği içerisindeyiz. Hazırız, kararlıyız” açıklamasında bulundu.