31 Mart yerel seçimleri için şehir genelinde ziyaretlerini sürdüren AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Cumhur İttifakı adaylarına güçlü destek çağrısı yaparak, AK Parti belediyeciliğinin eser odaklı vizyonuna dikkat çekti.KONYA (İGFA) -AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, 31 Mart yerel seçimlerine yönelik çalışmalar kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor.

Gittiği ilçelerde ve gerçekleştirdiği ziyaretlerde Cumhur İttifakı adaylarına destek isteyen Akyürek, AK Parti belediyeciliğinin eser odaklı bir anlayışını temsil ettiğini vurguluyor.

Seçim dönemi yapılan çalışmalarla alakalı genel bir değerlendirme yapan AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, "Artık seçim süreci başladı. Hem belediye başkan adayları hem meclis üyesi adayları kesinleşti. Yüksek Seçim Kurulu’nun açıkladığı seçimlerin hem şehrimiz hem ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz. Birlik beraberlik içinde, barış içinde bir seçim sürecini yaşamayı temenni ediyoruz" dedi.

Konya'da AK Parti'nin Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinde güçlü bir şekilde hizmetlerine devam ettiğini belirten Akyürek, "AK Parti, belediyeciliğin okulu durumunda. Konya’da da Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimiz güçlü bir şekilde yola devam ediyor. Şehrimizin bütün ihtiyaçlarıyla ilgili proje ve eser üretme süreci devam ediyor. İlçelerde programlar gerçekleştiriyoruz. Liyakatlı arkadaşlarımız aday oldular ve projelerini anlatıyorlar. Cumhur İttifakı olarak bütün ilçelerimizde ve büyükşehirde güçlü bir şekilde yola devam etmek istiyoruz. Halkımızın desteğini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

“TARLADA İZİ OLMAYANIN HARMANDA YÜZÜ OLMAZ”

Akyürek, teşkilat mensupları, kadın kolları ve gençlik kollarının seçim çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ettiğini belirterek, "Halkımızın büyük bir teveccühü olduğunu ben şahsen görüyorum. Bugüne kadar yapılanlar, bundan sonra yapılacakların da aynı zamanda teminatıdır. Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz. Bizim hamdolsun şehrimizin tüm yerleşim yerlerinde, her bölgesinde de hizmetlerimiz var. Bu yönüyle de halkımızın desteğinin artarak devamını diliyoruz” şeklinde konuştu.