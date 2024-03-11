Sultanhisar'ın Atça Mahallesinde deve güreşi düzenlendi. Güreşlere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 180 devenin güreştiği arenada nefesler tutuldu. Güreşlere katılan Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, Cumhur İttifakı Sultanhisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Özer, vatandaşlara yağlık dağıttı.

Daha sonra Savaş, düzenlenen yarışta güreşi kazanan deve sahibine kupasını verdi. Güreşseverlere hitap eden Savaş, "Önümüzdeki dönem sosyal donatısı bulunan daha büyük ve güzel arenalar yapacağız. Bölgemize özgü bu kültüre sahip çıkıp geleceğe taşıyacağız" dedi.