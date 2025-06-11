Akciğer kanseri, 2022’de 1,8 milyondan fazla can aldı. AstraZeneca, Qure.ai ile iş birliği yaparak yapay zekâ destekli taramalarla Türkiye dahil 20 ülkede 5 milyon akciğer grafisini inceledi ve erken teşhisle hayat kurtarmayı hedefliyor.İSTANBUL (İGFA) - Akciğer kanseri, dünya genelinde en ölümcül hastalıklardan biri olarak 2022’de 1,8 milyondan fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Vakaların yüzde 50’sinden fazlası, beş yıllık sağkalım oranının yüzde 10’un altında olduğu ileri evrelerde teşhis ediliyor. Ancak erken evre teşhislerde bu oran yüzde 68-92’ye ulaşabiliyor. Düşük ve orta gelirli ülkelerde ölümlerin yüzde 70’i gerçekleşiyor, bu da erken teşhis için eşit erişim ihtiyacını vurguluyor.

YAPAY ZEKÂ İLE ERKEN TEŞHİS

AstraZeneca, sağlık teknolojisi şirketi Qure.ai ile iş birliği yaparak yapay zekâ destekli akciğer grafisi taramalarında çığır açtı. Türkiye dahil 20’den fazla ülkede 5 milyon akciğer grafisi taranarak, yaklaşık 50 bin kişide kanser riski taşıyabilecek akciğer nodülleri tespit edildi ve bu kişiler ileri tetkiklere yönlendirildi. Türkiye’de 3 merkezde 200 binin üzerinde grafi analiz edildi.

AstraZeneca, Qure.ai’nin qXR teknolojisini destekleyerek akciğer grafilerinde potansiyel kanser risklerini belirliyor. Dünya Ekonomik Forumu’nun “1 Milyar Hayatı İyileştirme” hedefi kapsamında gerçekleşen bu proje, özellikle sağlık hizmetlerinin sınırlı olduğu bölgelerde yapay zekânın erken teşhisteki gücünü ortaya koyuyor.

“ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR”

AstraZeneca Uluslararası Onkoloji Başkan Yardımcısı Ti Hwei How, “Qure.ai ile iş birliğimiz, erken teşhisin hasta sonuçlarını iyileştirmedeki önemini kanıtladı. Yapay zekâ destekli taramalar, maliyet etkin bir çözüm sunuyor. Bu yöntemi küresel çapta yaygınlaştırmak için Sağlık Bakanlıkları ve politika yapıcılarla çalışıyoruz” dedi.