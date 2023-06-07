Edinilen bilgiye göre, MHP'li Efeler Belediye Meclis Üyesi Savaş Akçöltekin (46) dün aniden rahatsızlanarak çağrılan ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Akçöltekin doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Akçöltekin'in ani ölümü ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Hayatını kaybeden Akçöltekin için ilk tören Efeler Belediyesi önünde düzenlendi. Ardından Aydın Adliye Sarayı önünde adliye personeli ve avukat meslektaşlarının katıldığı ikinci tören sonrası Akçöltekin'in naaşı Bey Camii'ne getirildi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı ve alınan helallik sonrasında Kemer Mezarlığı'nda toprağa verilen Akçöltekin'in cenaze çok sayıda kişi katıldı.

Cenaze törenine katılanlar arasında; MHP Aydın Eski Milletvekilleri Ali Uzunırmak, Deniz Depboylu, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Önder Kürşad Mutlu, Aydın Baro Başkanı Avukat Anıl Yetişkin, Efeler Belediye Başkanı Avukat Mehmet Fatih Atay, Nazilli Belediye Başkanı Avukat Kürşad Engin Özcan, Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, siyasi parti il ve ilçe başkanları, sivil toplum örgütü kuruluşu temsilcileri, oda başkanları ve çok sayıda vatandaş yer aldı.