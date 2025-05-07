Muğla Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Akdeniz Kentler ve Bölgeler Ajansı (AViTeM) ile Fransız Enstitüsü iş birliğinde, sanat ve kültürün kara ile deniz arasındaki ilişkiyi güçlendirmedeki rolünü ele alan UNOC 4’üncü Hazırlık Semineri düzenlendi.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, AViTeM ve Fransız Enstitüsü iş birliğinde, Fransa’nın Nice kentinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler Okyanus Konferansı (UNOC) öncesinde önemli bir hazırlık çalışmasına ev sahipliği yaptı.Akdeniz kentlerinin denizle ilişkisini sürdürülebilirlik perspektifiyle yeniden değerlendirmek ve ortak çözümler geliştirmek amacıyla UNOC 4’üncü Hazırlık Semineri, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde düzenlendi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantı iki gün sürdü. Toplantıya Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Nice Belediye Başkan Yardımcısı ve AViTEM Başkanı AgnèsRampal, İstanbul Fransa Başkonsolosu Nadia Fanton, Fransa'nın Muğla Fahri Konsolosu Fidel Berber, AViTEM Genel Müdürü ve 2021-2024 Fransız Büyükelçisi François-XavierLegerMenteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal ve STK temsilcileri ve birçok konuk katıldı.

Seminerin ilk gününde Türkiye Fransız Enstitüsü Genel Müdür Yardımcısı FabienFlori’ninmoderatörlüğünde düzenlenen “Yuvarlak Masa: Öncü Bölgeler, Yeni Kara-Deniz Anlaşması” başlıklı oturumda, öncü bölgeler arasında yürütülen deniz koruma girişimleri ve bu deneyimlerin bölgesel dayanıklılığa katkısı tartışıldı.

Moderatörlüğünü Türkiye Fransız Enstitüsü Genel Müdür Yardımcısı FabienFlori’nin üstlendiği oturumda; MadeleineCancemiCapCorse Deniz Parkı Direktörü, ConservatoireduLittoral Avrupa ve Uluslararası Delegesi Fabrice Bernard, Nice Côted'Azur Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi AuroreAsso, Nice Côted'Azur Üniversitesi Uluslararası Kalkınma ve Avrupa Başkan Yardımcısı CécileSabourault yer aldı.

Seminerin ilk gününün sonunda, Mert Gökalp’in Bodrum ve Korsika’daki deniz çevre koruma sistemlerini karşılaştırdığı Fransızca-Türkçe iki dilli belgesel izleyicilerle buluştu.

Akdeniz’in Kıyı Mirası İçin Ortak Yol Haritası

Akdeniz'in Geleceği İçin Aktif Bir Kaynak Olarak Somut ve Somut Olmayan Mirasın Korunması ve Desteklenmesi” başlıklı ikinci yuvarlak masa toplantısında, “Akdeniz’in Sesi” belgesine eklenecek olası taahhütler ve öncelikli projeler belirlendi. Toplantıda, Akdeniz kıyılarının korunması ve geliştirilmesine yönelik karşılaşılan riskler, yasal düzenlemeler ve miras değerleri ele alındı.

Seminerin ikinci gününde ise, alanında uzman katılımcılar bilgi ve deneyimlerini paylaşarak, Akdeniz’in kıyı mirasının geleceğine ilişkin çözüm önerileri üzerinde durdu.