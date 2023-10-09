Dünyanın birçok yerinden gelen sporcuların kıyasıya mücadelesiyle birlikte gece sörf şovları, konserler ve sponsor markaların etkinlikleri ile PWA Windsurf Dünya Kupası büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Çağla Kubat Windsurf Akademi'nin ev sahipliğinde Çeşme Belediyesinin sponsorluğunda düzenlenen turnuvaya Bonaire, Bulgaristan, Avusturya, Hollanda, Belçika, Polonya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya gibi pek çok ülkeden 100’e yakın sporcu katıldı. PWA Windsurf, beş gün boyunca adeta heyecan fırtınası estirdi. Dünyaca ünlü Alaçatı sörf alanında gerçekleşen ödül törenine Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, İlçe Spor Müdürü Nuri Büyükateş ve çok sayıda davetli katıldı.

Alaçatı’nın sörf bölgesi olarak korunması temasıyla organize edilen 2 kategoride düzenlenen uluslararası yarışta U21 fin slalom kızlarda Sinem Alper, erkelerde Yunanistan’dan John Soukos, U17 fin slalom erkekler Mert Kaçan, kızlarda Elif Ercan, U15 fin slalom erkekler Bonaire’den Tycho Smits, kızlarda Bonaire’den Bobbi-Lynn De Jong, U13 fin slalom erkeklerde Ali Demirci ve kızlarda İrem Metin 1. oldu.

U21 foil slalom kızlarda Damla Kurtdemir, erkeklerde Yunanistan’dan John Soukos,

U17 foil slalom erkeklerde Burak, Orhan, U15 foil slalom erkeklerde Kuzey Ziyal, U13 foil slalom erkeklerde Ali Demirci, kızlarda İrem Metin oldu.

Yarışmada dereceye girenlere ödüllerini veren Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, “Bize güvenen ve dünya şampiyonasını söz verdiğimiz gibi Alaçatı’ya getiren WPA ve yöneticilerine, Çeşme’de, Alaçatı’da sörf bitmesin, eğlence sektörüne teslim olmasın diye mücadele eden Çağla Kubat ve bütün Alaçatı sörf okullarına çok teşekkür ediyorum. Yeryüzündeki cennet Çeşme’de, dünya markası Alaçatı’da rüzgâr esmeye devam edecek, Her şey söz verdiğimiz gibi… Sörfü yeniden Alaçatı’ya getirdik. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm sporcularımızı tebrik ediyorum” dedi.

Organizasyonun ev sahibi Çağla Kubat Windsurf Akademi'nin kurucusu Çağla Kubat, da organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, bu turnuvayı gelenekselleştirmek istediklerini söyledi. Kubat, “2013 ve 2019 yıllarında düzenlediğimiz organizasyonun üçüncüsünü geçen sene gerçekleştirmiştik. Artık her yıl aynı tarihlerde Windsurf turnuvamızı devam ettirmek amacındayız. Artık uluslararası sporcuları, Alaçatı'da bu mevsimde rüzgar festivali için ülkemizde olmaya alıştırmak istiyoruz. Bununla birlikte bu cennet koyun çocuklar için ne kadar değerli olduğuna ve doğasının bu spor için önemine dikkat çekmek amacındayız. Gençlik Spor Bakanlığımızca spor alanı olarak korunan Alaçatı Koyu'nun doğal yaşam alanının bozulmaması gerektiğine sürekli hatırlatma yapmak en büyük amacımız. Alaçatı'nın rüzgarı hep çocuklar için essin istiyoruz.