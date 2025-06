New York’taki Türkevi’nde düzenlenen “Sip, Savor, and See: A Cultural Journey Through Turkish Food Art” etkinliğinde, Türk mutfağının zengin mirası mikro sanatla tanıtıldı. Hasan Kale’nin yenilebilir malzemeler üzerindeki minyatür eserleri ve Turkish Coffee Lady Foundation’ın kahve ikramları, Türk kültürünü dünyaya taşıdı.abdpost.com / ABD (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti New York Başkonsolosluğu’nun ev sahipliğinde, Türk Mutfağı Haftası kapsamında “Gastrodiplomasi” temalı bir sergi düzenlendi.

Türkevi’nde gerçekleşen etkinlikte, mikro sanat ustası Hasan Kale’nin kahve çekirdekleri, çay poşetleri ve meyve kabukları gibi yenilebilir malzemeler üzerine işlediği 20 minyatür eser sanatseverlerle buluştu. Turkish Coffee Lady Foundation tarafından sunulan geleneksel Türk kahvesi ise ziyaretçilere Türk misafirperverliğini ve kahvenin kültürel mirasını tanıttı.

SANAT VE KAHVE İLE KÜLTÜREL KÖPRÜ

Sergi, Türk mutfağının lezzet ötesinde bir sanat ve dostluk aracı olduğunu vurguladı. Ziyaretçiler, Türk kahvesinin UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras listesindeki yerini ve ritüellerini öğrenirken, sıcak bir atmosferde kahve yudumladı. Etkinlik, New York Başkonsolosluğu, Turkish Coffee Lady Foundation, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Saltzman & Evinch PLLC iş birliğiyle gerçekleşti.

Turkish Coffee Lady Vakfı Kurucu Başkanı Gizem Şalcıgil White, “Bir fincan kahve etrafında kültürümüzü tanıtmak, insanları bir araya getirmenin en güzel yolu. Sanat ve kahve ritüellerimizle bunu başardık” dedi.