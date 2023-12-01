Tahmini Okuma Süresi: dakika

Kocaelispor’un maçlarını oynadığı Alikahya'daki stada ulaşımı kolaylaştıracak tramvay hattında sözleşme imzalandı. Yer tesliminden sonra inşaat başlayacakKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Alikahya Stadyum Tramvay Hattı Yapımı için gerçekleştirilen ihale sonuçlandı.

Büyükşehir ile yüklenici firma Sigma İnş. Turizm İşletmeleri Tic. A.Ş. ile Emreray Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş ortaklığı arasında 29 Kasım 2023 tarihinde sözleşme imzalandı. 10 gün içerisinde yüklenici firmaya yer tesliminin ardından imalatların yapımına başlanacak. Projenin tamamlanmasıyla bölgenin trafik akışı rahatlayacak, toplu taşıma da daha konforlu hale gelecek.

Alikahya Stadyum Tramvay Hattının yapımı için 600 takvim günü belirlendi. Toplam uzunluğu 3,8 km olan proje iki etaptan oluşuyor. 1,4 km’ye kadar olan ilk etap için 330 takvim günü, 3,8 km’ye kadar olan 2. etap içinse 270 takvim günü belirlendi. Proje kapsamında tramvay hat güzergahında enerji ihtiyacını karşılamak üzere 2 adet trafo inşa edilecek, ayrıca hat güzergahı boyunca mevcut alt yapı deplase imalatları yapılacak.

6 YENİ İSTASYON

Yeni hat otogar depo alanından başlayacak ve en yakın noktadaki Bağımsızlık Caddesinde son bulacak. 3,8 kilometre uzunluğunda olacak hat 6 duraktan oluşacak. Hattın birinci durağı; Fener Sokak ile Sultan Murat Caddesinin kesiştiği noktada, ikinci durağı Fatma Seher Hanım Sokağın İbni Sina Sokak ile kesiştiği yerde, üçüncü durağı Sakıp Sabancı Caddesi üzerinde Fenerli Sokak ile kesiştiği yerde, dördüncü durak Sakıp Sabancı Caddesi üzerinde Nar Çiçeği Sokak ile kesiştiği yerde, beşinci durak Bağımsızlık Caddesi üzerinde Yunus Emre Sokak kesişiminde, altıncı durak Bağımsızlık Caddesinin sonunda olacak.