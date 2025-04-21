Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, enerji üretiminde günlük 9 milyon m3 üretim gerçekleştirdiklerini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi;

“Günlük 9 milyon m³ üretim, 4 milyon haneye yerli ve milli enerji. Toprağın altında umut, denizin derinliklerinde gelecek vardı. İnandık, çalıştık, başardık. Bu zafer, azmin, inancın ve millet iradesinin eseridir. Karadeniz'in 170 kilometre açığından kilometrelerce derinliğinden, Türkiye'nin 783.562 kilometrekarelik toprağına uzanan büyük enerji hamlesini 2026 yılında günlük 20 Milyon m³ 10 milyon hane ile buluşturarak taçlandıracağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Her arayan bulamaz, ama bulanlar arayanlardır.’ sözünden ilhamla, azimle aradık, inançla başardık. Enerjide bağımsız Türkiye için kararlılıkla ilerlemeye devam ediyoruz.”