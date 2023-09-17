Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür, Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde düzenlenen 26.Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması, tüm coşkusu ve heyecanı ile devam ediyor.

17 Eylül akşamı düzenlenecek büyük final öncesi İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda gerçekleştirilen konserde sevilen sanatçı Melek Mosso sahne aldı. Konsere, Kuşadalılar yoğun ilgi gösterdi. Mosso, gece boyunca birbirinden güzel şarkılar ve muhteşem sahne performansıyla Kuşadalılara unutulmaz bir gece yaşattı.



Konser sonunda pop müzik sanatçısı Melek Mosso’ya çiçek ve plaket veren Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ‘’Final heyecanımıza bir gün kala Melek Mosso’yu Altın Güvercin sahnesinde ağırlayarak birbirinden keyifli şarkılarına eşlik ettik. Altın Güvercin coşkusuna ortak olduğu için Melek Mosso’ya ve ekibine çok teşekkür ederim. Pazar günü saat 21:00’de Özer Türk Stadı’nda gerçekleşecek büyük finale herkesi bekliyoruz” dedi.



Ünlü sanatçı Melek Mosso ise, ‘’Kuşadası’nda Altın Güvercin Beste yarışması kapsamında sahne alarak sizlerle yeniden bir araya geldiğim için çok mutluyum. Beni sizlerle buluşturan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e teşekkür ederim” diye konuştu.



