Tahmini Okuma Süresi: dakika

Bayırlı yaptığı yazılı basın açıklamasında şunları dile getirdi: "Saray tebaasının, AKP’nin Aydın temsilcilerinin samimiyetsiz, tutarsız açıklamalarına gün boyu şahit olduk. En büyük gaflar ise yine AKP’nin kadrolu kaybedeni Mustafa Savaş ve kendisinin yardakçılarından geldi.

Bak Mustafa Savaş; terörü ancak kınıyoruz diyebiliyorsunuz, silik tepkiler veriyorsunuz. Bu halk biliyor ki hain saldırı sizin umurunuzda değil, 12 eve düşen ateş sizin umurunuzda değil. Sizin umurunuzda olan tek şey siyaset, siyasi çıkarlarınız, küçük oyunlarınız. Sizin milli duruşunuz işte bu kadar, siz ne bu milletin acısına ortaksınız, ne de derdine. Siz cebinize girene bakıyorsunuz, siz koltuğunuzda kalmaya bakıyorsunuz.

Bakın CHP terörü lanetledi, üzerine bir de yas ilan edilmesini istedi. Cumhuriyet Halk Partimizin her bir ferdi bu milletin acısını paylaştı, acıya çözüm olmak, yaraya merhem olmak için elinden geleni yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi 100 yıl önce olduğu gibi bugün de Cumhuriyetimizi bölmeye çalışanların, vatan hainlerinin, teröristlerin karşısında dimdik durdu, durmaya da devam edecek!

Bu millet sizin derdinizi de, çabanızı da, kişiliğinizi de, içinizi de, dışınızı da çok iyi biliyor. Siz 22 yıldır bu milletin derdine kulağını kapattınız, görmezden geldiniz. Siz Suudi Arabistan Kralı için yas ilan ettiniz, 12 vatan evladı ölünce ise tiyatronuzu oynamakla yetindiniz. Size dense dense ‘YAZIKLAR OLSUN’ denir de hiç merak etmeyin, en büyük cevabı 31 Mart’ta yine alacaksınız!" sözlerine son verdi.

Haber: Ömür Yapıcı