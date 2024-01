Tahmini Okuma Süresi: dakika

Aydın ADM tarafından 26 Ocak gününe kadar yapılacak olan elektrik kesintisi olacağını duyurdu. Bu duyurunun üzerine kesinti yaşanacak yerlerde oturan vatandaş isyan etti. Her gün kesintilerin yaşandığı Mahallelerde: “ Bu nasıl bir iş, her gün kesintimi olur, her gün bakım mı olur” diyerek tepki gösteren vatandaşlar yeter artık dedi.

Bugün yine elektrik kesintisi olduğunu duyuran ADM elektrik şirketine tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor. Aydınlılar bir çok yere şikayet ettiklerini( CİMER ) dahil her yere başvurduklarını, ancak bir çözüm olmadığını dile getirerek, “ Bu gidişle sokaklara çıkacağız, canımıza tak etti” dediler.

Aydın’da ADM elektrik şirketi tarafından kesinti yapılacak İlçe ve Mahalleler şu şekilde sıralandı.

Haber: M. Cemil Ağırbaşer

20 Ocak Cumartesi 2024

Kesinti ID : 2276789

Saat : 9:30 - 16:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları DİDİM / AYDIN HİSAR MH. ( 2391. SK. 2392. SK. 2392/1. SK. 2394. SK. 2394/3. SK. 2397. SK. 2417. SK. 2421. SK. 2422. SK. 2425. SK. 2426. SK. 2427. SK. 2428. SK. 2429. SK. 2429/1. SK. 2430. SK. 2431. SK. 2432. SK. 2441. SK. 2442. SK. 2442/1. SK. 2442/2. SK. 2443. SK. 2478. SK. APOLLON CD. SARI ZEYBEK CD. YÜREKLİ CD. )

MAVİŞEHİR MH. ( 3305. SK. 3306. SK. 3307. SK. 3402. SK. 3403. SK. 3404. SK. ATATÜRK BLV. MAVİŞEHİR CD. TEPE ÖNÜ SİTESİ 4. SK. YARMACI CD. )

Kesinti ID : 2276947

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları EFELER / AYDIN KARDEŞKÖY MH. ( 4988 SK. )

KUYULU MH. ( 4988 SK. )

Kesinti ID : 2276951

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları EFELER / AYDIN KUYULU MH. ( İZMİR BLV. ŞİRİN 2. CD. )

Kesinti ID : 2276952

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Sonlandırıldı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları EFELER / AYDIN KUYULU MH. ( İZMİR BLV. ŞİRİN 2. CD. )

Kesinti ID : 2277123

Saat : 11:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları BOZDOĞAN / AYDIN GÜVENİR MH. ( AKDAM SK. MERKEZ KÜME EVLERİ SK. )

21 Ocak Pazar 2024

Kesinti ID : 2276954

Saat : 9:00 - 10:00

Durum : Sonlandırıldı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları EFELER / AYDIN KUYULU MH. ( 2536 KAVAK MÜCAVİR SK. KAVAK SK. SÜLEYMAN DEMİREL BLV. ŞİRİN 1. CD. ŞİRİNEVLER 7. SK. )

Kesinti ID : 2276957

Saat : 9:00 - 10:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları EFELER / AYDIN

IŞIKLI MH.

KUYULU MH. ( 2536 DOSTLUK CD. İSMET PAŞA BLV. İZMİR BLV. KAVAK MÜCAVİR SK. KAVAK SK. KAYMAKÇI SK. SÜLEYMAN DEMİREL BLV. ŞEVKETİYE BLV. ŞİRİN 1. CD. ŞİRİN 2. CD. ŞİRİNEVLER 7. SK. )

ŞEVKETİYE MH. ( ŞEVKETİYE SK. )

Kesinti ID : 2276959

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları EFELER / AYDIN KUYULU MH. ( İSMET PAŞA BLV. İZMİR BLV. KAVAK MÜCAVİR SK. KAVAK SK. ŞEVKETİYE BLV. ŞİRİN 2. CD. )

Kesinti ID : 2276961

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları EFELER / AYDIN

KUYULU MH.

Kesinti ID : 2277125

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları BOZDOĞAN / AYDIN GÜVENİR MH. ( AKDAM SK. MERKEZ KÜME EVLERİ SK. )

22 Ocak Pazartesi 2024

Kesinti ID : 2277109

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları SÖKE / AYDIN

AVŞAR MH.

KARACAHAYIT MH. ( KARACAHAYIT SK. )

KARAKAYA MH. ( KARAKAYA SK. )

KİSİR MH. ( KİSİR SK. )

KÖPRÜALAN MH. ( KÖPRÜALAN SK. )

YEŞİLKÖY MH. ( YEŞİLKÖY SK. )

Kesinti ID : 2277129

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları BOZDOĞAN / AYDIN GÜVENİR MH. ( AKDAM SK. MERKEZ KÜME EVLERİ SK. )

23 Ocak Salı 2024

Kesinti ID : 2276794

Saat : 9:30 - 15:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları DİDİM / AYDIN HİSAR MH. ( 2973. SK. 2974. SK. 2975. SK. 2977. SK. 2978 2978. SK. 2980. SK. 2981. SK. 2982. SK. 2983. SK. 2984. SK. 2985. SK. 2986. SK. 2987. SK. 2988. SK. 2989. SK. 2990. SK. 2991. SK. 2993. SK. 2994. SK. 2995. SK. 2996. SK. 2997. SK. 2998. SK. 2999. SK. Kıray Cd. )

MAVİŞEHİR MH. ( 3018. SK. 3033. SK. 3034. SK. 3035. SK. 3036. SK. 3037. SK. 3038. SK. 3039. SK. 3040. SK. 3041. SK. 3042. SK. 3044. SK. 3045. SK. 3046. SK. 3047. SK. 3048. SK. 3049. SK. 3061. SK. KAMACI CD. Kıray Cd. KÖROĞLU CD. )

Kesinti ID : 2277110

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları SÖKE / AYDIN

AVŞAR MH.

KARACAHAYIT MH. ( KARACAHAYIT SK. )

KARAKAYA MH. ( KARAKAYA SK. )

KİSİR MH. ( KİSİR SK. )

KÖPRÜALAN MH. ( KÖPRÜALAN SK. )

YEŞİLKÖY MH. ( YEŞİLKÖY SK. )

Kesinti ID : 2277134

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları BOZDOĞAN / AYDIN GÜVENİR MH. ( MERKEZ KÜME EVLERİ SK. )

24 Ocak Çarşamba 2024

Kesinti ID : 2276803

Saat : 9:30 - 15:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları DİDİM / AYDIN HİSAR MH. ( 2973. SK. 2974. SK. 2975. SK. 2977. SK. 2978 2978. SK. 2980. SK. 2981. SK. 2982. SK. 2983. SK. 2984. SK. 2985. SK. 2986. SK. 2987. SK. 2988. SK. 2989. SK. 2990. SK. 2991. SK. 2993. SK. 2994. SK. 2995. SK. 2996. SK. 2997. SK. 2998. SK. 2999. SK. Kıray Cd. )

MAVİŞEHİR MH. ( 3018. SK. 3033. SK. 3034. SK. 3035. SK. 3036. SK. 3037. SK. 3038. SK. 3039. SK. 3040. SK. 3041. SK. 3042. SK. 3044. SK. 3045. SK. 3046. SK. 3047. SK. 3048. SK. 3049. SK. 3061. SK. KAMACI CD. Kıray Cd. KÖROĞLU CD. )

26 Ocak Cuma 2024

Kesinti ID : 2276492 Saat : 13:00 - 13:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları SÖKE / AYDIN ATATÜRK MH. ( ABDİ İPEKÇİ CD. AYDIN CD. BAYGÜR SK. BURDUR SK. BURSA SK. KUBİLAY CD. TUNÇ SK. TURUNÇ SK. )

KONAK MH. ( AYDIN CD. CENGİZ SK. KUBİLAY CD. YALÇIN SK. )

Kesinti ID : 2276496

Saat : 10:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları SÖKE / AYDIN

MORALI MH.

ARGAVLI MH. ( ARGAVLI SK. KÖRKUYU SK. )

Kesinti ID : 2276805

Saat : 10:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları DİDİM / AYDIN

HİSAR MH. ( 2435. SK. 2436. SK. 2437. SK. 2438. SK. 2445/1. SK. 2446. SK. 2447. SK. 2449. SK. 2450. SK. 2451. SK. 2452. SK. 2453. SK. 2454. SK. 2454/1. SK. 2455. SK. 2456. SK. 2457. SK. 2458. SK. 2460. SK. 2461. SK. 2463. SK. 2464. SK. 2465. SK. 2466. SK. 2468. SK. 2469. SK. 2470. SK. 2471. SK. 2472. SK. 2474. SK. 2476. SK. 2478. SK. 2479. SK. 2480. SK. 2482 Sk. 2488. SK. 2489. SK. 2918. SK. AŞIK KAMACI CD. KEHRİBAR CD. )

MAVİŞEHİR MH. ( 2465. SK. 3048 Sk. 3048. SK. 3049. SK. 3050. SK. 3050/1. SK. 3050/2. SK. 3052. SK. 3053. SK. 3054. SK. 3055. SK. 3057. SK. 3058. SK. 3059. SK.