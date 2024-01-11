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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olan ve CHP Genel Merkezinden tekrar Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı gösterilen Özlem Çerçioğlu, sosyal medyada paylaştığı video ile izlenme ve beğeni rekoru kırdı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Özlem Çerçioğlu’nun ismini açıklanmasının ardından, sosyal medyada: “Birlikte çok güzeliz Aydın! Size hizmet etmekten gurur duyuyorum” başlığıyla paylaştığı video bir anda izlenme ve beğeni rekoru kırdı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun adaylığı dün itibariyle açıklandı. 2009 Yılından bu yana, Aydın’a yaptığı hizmetlerle halkın büyük takdirini toplayan, Özlem Çerçioğlu’nun isminin açıklanmasıyla birlikte kentte büyük sevinç yaşandı.

“Birlikte çok güzeliz Aydın! Size hizmet etmekten gurur duyuyorum.” sözleriyle Aydın’a ve Aydınlılara olan bağlılığını bir kez daha ilan eden Özlem Çerçioğlu, büyük alkış topladı.

Topuklu Efe’nin paylaştığı video, kısa sürede sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük beğeni ve izlenme toplayarak, binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Haber: Ömür Yapıcı