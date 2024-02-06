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Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın mutlu bireyler olarak yetişmesini isteriz. Eğitiminden, sağlığına hemen her konuda rehberleri olmak ise anne ve babalara düşen en büyük en önemli görevlerden biridir. Günümüzde artık yalnızca çalışan ebeveynin değil herkesin okul öncesi eğitime önem verdiğini veriler ortaya koyuyor. Sizlere örnek bir okul öncesi eğitim kurumunu tanıtıyoruz; Aydın Kültür Anaokulları

Günümüzde eğitimin ilk aşaması anne baba sonrasında ise anaokulu geliyor. Çocukların bir hamur gibi şekillendirilebildiği en önemli yaş grubuna eğitim vermekte elbette kolay olmuyor. Günümüzde “3T” olarak tabir edilen ve kontrol altına alınmazsa çocukların geleceğini bütünüyle etkileyen; “tablet, telefon ve televizyon” üçgeninden korumanın da mümkün olduğu, emin ellerde eğitim Aydın Kültür Anaokullarında mümkün. Eğitim modelinden, beslenmeye neredeyse her yönüyle farklı bir eğitim, başka bir dünyanın kapılarını aralayan “Aydın Kültür Anaokullarında sağlıklı beslenme de temel prensipler arasında yer alıyor. Öyle ki menüler gıda mühendisi tarafından hazırlanıyor. Haydi Aydın Kültür Anaokullarına daha detaylı göz atalım;

Mizaç temelli eğitim!

Birçoğumuzun ilk kez duyduğu bu kavram Aydın Kültür Anaokullarında neredeyse gelenekselleşmiş durumda. Mizaç Temelli Eğitim Yaklaşımı; doğuştan gelen, yaşam boyu değişmeyen, bireyin algı, motivasyon ve bakış açılarını belirleyen mizaç kavramını temel alarak bireysel farklılıkları tespit etmeyi ve bu farklılıklara uygun eğitim ve rehberlik yaklaşımı belirlemeyi olanaklı kılıyor. Modern eğitim anlayışı; mutlu, sağlıklı, üretken, uyumlu ve topluma yararlı bireyler yetiştirmek adına bireysel farklılıkları tespit edebilen ve öğrencilerin bireysel potansiyellerini ortaya çıkarabilen eğitim uygulamaları ile çocuklarımızın temel eğitimine büyük katkı sağlıyor.

Aydın Kültür Anaokullarında öğrencilerin öğrenme stillerine ve özgün güçlü yönlerine saygı duyarak öğrenci merkezli, farklılaştırılmış, öğrencilerin yaşamlarında fark yaratacak, yenilikçi (inovatif) bir eğitim-öğretim programıyla onları geleceğe hazırlanmaları hedefleniyor.

Sağlıklı beslenme temel prensip

Anne ve babaların en çok merak ettiği konuların başında gelir; beslenme! Öyle ya büyüme çağında olan çocuklarda beslenme önemli bir yer tutar. Zihinsel ve fiziksel yetilerini geliştirmek, bağışıklık sistemlerinin korunabilmesi, aktif ve hareketli oldukları için gerekli enerjiyi alabilmeleri, vitamin, mineral dengelerinin sağlanması gibi birçok konuda Aydın Kültür Anaokullarında kafa yormaya gerek yok. Çünkü menüler bilimsel veriler ışığında her yaş grubuna göre özel hazırlanıyor.

Doğal ve mevsiminde ürün var

Sabah, öğle ve akşam yemekleri aksatılmadan ve düzenli olarak veriliyor. Yemeklerin tamamı okul bünyesindeki mutfakta günlük olarak pişirilir. Artan yemekler ise sokak hayvanlarına veriliyor. Yemeklerde mevsimine uygun pazardan temin edilen sebze ve meyveler, güvenilir marketlerden alınan parça etten çekilmiş kıymayla, tanınmış markaların süt ve süt ürünleri kullanılır. Sabah kahvaltılarında her pazartesi açık büfe kahvaltı verilir. Hazır gıda kullanılmaz. Depolama yapılmaz. Alışverişiler ise haftalık olarak yapılır. İçecek olarak damacana içme suyu, süt, içme suyu ile yapılan ayran, limonata ve bitki çayları kullanılır.

Menüler gıda mühendisi tarafından belirleniyor

Menüler; Gıda Mühendisi Fatma Çaprazlı tarafından 3-6 yaş çocuklarının beslenme ihtiyacına uygun ve damak zevklerine hitap edecek şekilde hazırlanır. Menü hazırlanırken okul öncesi çocukların tercihleri ön planda tutulur. Ancak anaokulu ortamında farklı tatlara alışmaları için mevsiminde her sebzeye mutlaka yer verilir. Kereviz, pırasa, brokoli, karnabahar gibi daha az tercih edilen sebzeler önce ayın sebzesi olarak karşılarına çıkar, onlarla birer etkinlik yapılır. Daha sonra çocuklarımızın en sevecekleri şekilde menüde yerlerini alır.

Minik eller “Mutfak Atölyesinde”

Ayda iki gün 5 ve 6 yaşların işlediği ayın ülkesine ait, çocukların seveceği bir menü sunulur. 6 yaş grubu bu menüyü “Mutfak Atölyesinde” kendileri yapar, küçük gruplara sunarlar. Yılsonunda çocuklar 20 farklı ülkenin yemekleriyle tanışmış olurlar.

Önce yardım sonra yemek

5 ve 6 yaş grubu çocuklar sofrada çatal kaşık dağıtmak, peçete getirmek gibi sorumluklar alırlar. Böylece her çocuk “yemeğini kendi yemesi” için teşvik edilir.

Sporda da temel eğitim “usta ellerde”

Yüzme çocuklarda gelişimi olumlu etkileyen spor dallarından biridir. Çocukların kas-iskelet gelişimine yardımcı olurken boy ve kilo oranının da korunmasına yardımcı olur. Özgüvenin artmasında etkili olan yüzme kalp kasının da gelişmesini sağlar. Spor olarak jimnastik gibi yüzme de diğer spor dallarının temelini oluşturur. Aydın Kültür Anaokulları, bu konuda da oldukça doğru bir tercih yaparak “kapalı yüzme havuzu” ile çocuklarımıza sporda da temel eğitimi, usta ellerde vermeyi amaçlamış.

Okulun bünyesinde bulunan kapalı yüzme havuzunda, çocuklarımızın gelişimi ve hazır bulunuşluk düzeyleri doğrultusunda temel yüzme eğitimi, profesyonel yüzme antrenörleri, tarafından verilmektedir. Havuzdan özel ders alarak ya da grup derslerine katılarak Yaz Okulu döneminde de faydalanmak mümkün.

Psikolog eşliğinde değerler eğitimi

Her detayın en ince ayrıntılarıyla düşünüldüğü okulda; elbette psikolog eşliğinde değerlerin kazandırılması ve pekiştirilmesiyle ilgili birçok etkinlik yapılıyor ve seminerler düzenleniyor.

Çocukların gelişimi dikkatle takip ediliyor

• Sınıf içi etkinliklerde sınıf öğretmenleriyle koordineli olarak çalışmalar yapıp çocukların haftalık gelişiminin takip edilmesi

• Aileler ile görüşmeler yapıp, çocukların her yönüyle gelişimi için çözüm önerilerinin sunulması,

• Çocukların sosyal, bilişsel ve psikomotor alanlardaki gelişiminin testler ile değerlendirilmesi,

• Dikkat çalışmaları yaparak dikkat sürelerinin değerlendirilmesi,

• Serbest oyun etkinliklerinde gözlem yaparak sosyalleşme süreçlerinin değerlendirilmesi.

Her aşamada velilerin bilinçlendirilmesi

• Dönemin başında yıllık yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgilendirme sunumu,

• Sınıf branş öğretmenlerinin de katıldığı veli toplantıları,

• Çocuklarımızın kişisel, sosyal gelişimleri hakkında bilgi almak isteyen velilerimizin önceden randevu alarak rehberlik birimi'yle yaptığı bireysel görüşmeler ve gerekli görüldüğünde rehberlik birimi'nin bireysel görüşme için aileyi okula davet etmesi,

• Etkin ebeveyn seminerleri