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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük ve haftalık hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Yayınlanan rapora göre Batı'da yağışlar ve don beklenirken Karadeniz iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi bulunduğu ifade edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenin doğusu ile zamanla güney kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunun aralıklı kar yağışlı, gece saatlerinde Hatay, Antalya'nın doğu çevreleri ile Aydın ve Muğla'nın kıyı ilçelerinin yer yer yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Şırnak'ın doğusu ve Hakkari çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Yağışların; Şırnak'ın doğusu ve Hakkari çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Aydınlılar Dikkat! Yağışlı hava bir yana, soğık havanın etkisi ile birlikte gece yer yer zirai don uyarısı yapıldı.

Haber: Ömür Yapıcı