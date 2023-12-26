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CHP Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Barış Altıntaş, yazılı bir basın açıklaması yayınladı. Altıntaş açıklamasında: “AKP’nin Büyükşehir sözcüsü ve meclis üyesi Mustafa Arı, yine doğru olmayan haberleri, iftiraları bilerek ve isteyerek yayma derdine düşmüş. Halbuki kendisi bir ‘Alo’ dese doğruları da, gerçekleri de öğrenir; keza doğrular ve gerçekler kendisinin işine gelmez” dedi.

Barış Altıntaş sözlerine şu şekilde devam etti, “Biliyorsunuz Arı’nın da, AKP tebaasının da dertleri başka. İşleri güçleri yalan, dolan, iftira. Bugün yayınladıkları ucube videoyla da bunu bir kez daha gösterdiler. Bakın o videoda ki Taşdöner Sineması var ya, tam 10 yıllık kamulaştırma mücadelesinin sonunda halka kazandırılması için Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin eline geçti. Restorasyon projesini hazırlıyor Aydın Büyükşehir Belediyesi, çok yakında çalışmalara başlayacak ve Aydın’ın bir değerini daha Aydınlılara kazandıracak. Ya siz olsanız ne yapardınız? AVM, rezidans yapma hayalleri kurardınız, Aydınlıların değeri için Aydınlıların arkasından binbir türlü iş çevirirdiniz. Ama bakın Aydın Büyükşehir Belediyesi yılmadı, mücadele etti ve 10 yılın sonunda Aydın halkına o binayı mülk etti, hediye etti.

Halkın gerçeklerine de kulakları, gözleri kapalı bu AKP tebaasının. Bakın kasapta etin kilosu 500 lira olmuş, kıyma 400 liraya dayanmış. 1 litre süt 40 lira olmuş, peynir yemek vatandaşlarımız için hayal haline gelmiş. Ev kiraları uçmuş, enflasyon patlamış ama Arı varsa yoksa haber yapayım derdinde. Kendisine soruyoruz, şu kankanın üzerine yaptığın tüp deposunun ruhsat izni nerede diyoruz, lal oluyor Sayın Arı. Eee sizin derdiniz millet değil ki, varsa yoksa kendi ikbaliniz.

Size işin gerçeğini de söyleyeyim, siz bu kafayla ilerledikçe adayınız Mustafa Savaş’la yine kaybedeceksiniz yine kaybedeceksiniz. Aydın’a yapmadıklarınızın listesini tutsak sayfalar yetmez. PTT binasının, Ortaklar-Selçuk Karayolu’nun, Çıldır Havaalanı’nın ve daha onlarcasının durumu ortada. Size denilecek ter bir şey var, YAZIKLAR OLSUN!

Koltuk sevdasıyla yapmadığınız rezillik yok; artık iftira atarken, yalan söylerken de yüzünüz kızarmıyor. Ama merak etmeyin; bu halk sizin beceriksizliklerinizin de, yalanlarınızın da, iftiralarınızın da cezasını 31 Mart’ta bir kez daha kesecek. O çok korktuğunuz halkın sesini 31 Mart’ta bir kez daha işiteceksiniz, bu da size en güzel cevap olacak” diyerek sözlerine son verdi.

Haber: Ömür Yapıcı

