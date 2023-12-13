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Dün mecliste yaşanan zam krizinde, "kanıtlayın istifa ederiz" diyen AKP'li Mustafa Arı'ya cevap veren CHP Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Barış Altıntaş yazılı basın açıklaması yayınladı. Altıntaş yaptığı açıklamada şunları kaydetti, "Dün Aydın Büyükşehir Belediye Meclis toplantısından sonra bir garabet yaşandı. Geçtiğimiz ay ASKİ Genel Kurulu’nda “suya zam yapmayacağız” diyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımıza, “zam yapılsın” diyen AKP’li üyeler artık kafalarına ne düştüyse dün de “biz böyle demedik, ispat etsinler istifa edelim” dediler. İspatı kolay; sorarsınız ASKİ Genel Müdürlüğü’ne alırsınız toplantı tutanaklarını bakarsınız değil mi? Nitekim ben öyle yaptım. Öyle ya hafıza-ı beşer nisyan ile malüldür. Ama tutanaklar, kayıtlar yalan söylemez. Peki, tutanaklara göre ne denilmiş orada? Büyükşehir Belediye Başkanımız “%100 zam yaparsanız suya, evet diyeceğiz dediniz” diyor.

Peki, AKP’li meclis üyesinden ne cevap geliyor tutanaklara göre; “kinayeli söyledik” yani söylemedik diyemiyor, sözlerine kılıf arıyor, nasıl çark ederiz derdine düşüyor. Yok beyler, bu işin geri vitesi yok. Siz zam yapmaya AKP olarak öyle alışmışsınız ki bu huyunuzdan vazgeçemiyorsunuz, suya da zam istiyorsunuz. Fakat Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu ne diyor; “hayır kardeşim, Aydın’da suya zam yok”. Şimdi size düşen, sözünüzün arkasında durup, efendi gibi topluca meclis üyeliğinden istifa etmektir. Şurada meclis üyeliklerinizin son 3 ayı. Bari bu onurlu duruşu Aydın halkına çok görmeyin, efendi gibi sözünüzü tutun İstifa edin" dedi.