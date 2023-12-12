Tahmini Okuma Süresi: dakika

Ziyaretinde yaptığı açıklamada, belediye başkanı olduğu takdirde Efeler Belediyesi'ni kibirden arınmış olarak yöneteceğini söyledi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'ndeki görevinden Belediye Başkan Aday Adaylığı için istifa eden İbrahim Gürdal, gazeteciler ile biraraya geldi. Efeler Belediyesi'nde sevgisizlik olduğunu söyleyen Gürdal, "Maalesef belediyede bir sevgisizlik hakim. Sevgisizliğin yanı sıra kibirli bir yönetim var. Ben belediye başkanı adayı olursam kazanacağıma eminim. Önce sevgiyi inşaa edeceğim ve başkan olduğum takdirde belediyeyi kibirle yönetmeyeceğim. Projelerim hazır, 15 yıllık belediyecilik tecrübeme dayanarak söylüyorum Efeler'i karış karış biliyorum" dedi.

