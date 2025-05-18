Ankara’da ambulansa yol vermeyen düğün konvoyundaki araçlara 49.810 TL para cezası kesildi, 3 araç trafikten men edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik güvenliğini tehdit edenlere ağır yaptırımlar getiren 36 maddelik yeni kanun tasarısının Meclis’e sunulduğunu duyurdu.ANKARA (İGFA) - Ankara’da Konya Yolu Aşti istikametinde ambulansa yol vermeyen düğün konvoyu, sosyal medyada tepki çekmişti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı paylaşımda, olayla ilgili yapılan işlemleri ve trafik güvenliği için hazırlanan yeni kanun tasarısını kamuoyuyla paylaştı.

49 BİN 810 TL CEZA VE TRAFİKTEN MEN

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nün çalışmaları sonucu, ambulansa yol vermeyen araç sürücüleri U.G., B.S., B.K. ve B.T.S. tespit edildi. Sürücülere toplam 49.810 TL para cezası uygulandı. U.G., B.K. ve B.T.S. hakkında “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürme” suçundan adli işlem başlatılarak Çankaya Şehit Mustafa Düzgün Polis Merkez Amirliği’ne sevk edildi. Ayrıca, 3 araç trafikten men edilerek otoparka çekildi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1923986233677484241

YENİ KANUN TASARISI: AĞIR YAPTIRIMLAR GELİYOR

Bakan Yerlikaya, trafik güvenliğini doğrudan etkileyen 36 maddelik kanun değişikliği teklifinin TBMM’ye sunulduğunu açıkladı.

Yeni yasa tasarısıyla, asker uğurlama, düğün gibi etkinliklerde köprü, tünel, viyadük veya otoyol kapatarak trafiği engelleyen sürücülere 180 bin TL para cezası, 120 gün ehliyetlerine el koyma ve 120 gün araçlarının trafikten men edilmesi cezaları getiriliyor.

Bakan Yerlikaya, ambulansların zamanla yarıştığını vurgulayarak, “Bugün yol vermediğimiz ambulans, yarın bizi ya da sevdiklerimizi hastaneye yetiştirmeye çalışabilir. Ambulansların can taşıdığını unutmamalıyız” dedi. Bakan, yeni düzenlemelerle bu tür olayların önüne geçmeyi hedeflediklerini belirtti.