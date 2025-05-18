Manisa Büyükşehir Belediyesi, gece boyunca etkisini sürdüren fırtınada yıkılan ağaçların ve kırılan dalların temizliğini gerçekleştirdi. Ekipler, etkisini sürdüren şiddetli rüzgarda oluşabilecek yeni hasarlara karşı da çalışmalarını sürdürüyor.MANİSA (İGFA) - Şiddetli rüzgar ve fırtına Manisa’nın birçok noktasında ağaçların zarar görmesine neden olurken Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Ekipleri, vatandaşların zarar görmemesi için çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Ekipler, vatandaşların can ve mal güvenliği için kırılan dalları ve devrilen ağaçları kaldırdı.

Gece ve gündüz boyunca ekipler cadde, sokak, kaldırım, park ve bahçelerde çalışma gerçekleştirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanı Emine Müge Kuğu, halkın güveni ve sağlığı için tüm ekiplerin sahada çalışmaya devam ettiğini belirtti.