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Yetkililer, trafiğin günün ilerleyen saatlerinde daha da yoğunlaşmasını beklediklerini belirterek, sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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Düzce gişeleri mevkiinde Ankara yönünde zaman zaman akıcı yoğunluk oluşurken, İstanbul istikametinde ise ulaşım normal seyrinde devam ediyor.

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