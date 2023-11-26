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Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.ANKARA (İGFA) - Anadolu Üniversitesi'nce hazırlanan yönetmeliğe göre Lisansüstü Eğitim Enstitütüsü örgün ve/veya uzaktan öğretim yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim ile sınavlarda uygulanacak usul ve esaslar düzenlendi.

Yönetmelikle örgün veya uzaktan öğretim yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümlerin çerçevesi çizildi.

Buna göre, öğrenci başvuru, kabulünün yanı sıra, kayıt, kayıt yenileme ve eğitim öğretime ilişkin esaslar, tezli-tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlilik programına ilişkin detaylar yer aldı.

Söz konusu yönetmeliğin detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz