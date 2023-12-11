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2022-2023 futbol sezonunda Edirne 1. Amatör Lig’de şampiyon olan Keşan Anafartalarspor, şampiyonluk kupasına kavuştu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Anafartalarspor-Lalapaşaspor maçı öncesi düzenlenen kupa törenine; Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Nuran Uslu, CHP’nin Keşan Belediye Başkan Aday Adayları Mustafa Bezbaş, Orhan Çakır ve Şenol Yalı, Anafartalarspor Kulübü Başkanı Olgu Karataşoğlu , Uyuşturucu ile Mücadele Federasyonu Kadın Kolları Başkanı Adviye Arap, Keşan İdmanyurdu Kulübü Başkanı Taner Karatepe ile Anafartalarspor Kulübü yönetim kurulu üyeleri ve sporcular katıldı.

Kupa töreninde önce konuşan Karataşoğlu, geçen yılki şampiyonluk kupalarına kavuşmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, “Bu sezonda Süper Amatör Lig’e kötü başladık. Kalan maçlarımızda bu gidişata son vermek istiyoruz" dedi. Uslu, Bezbaş, Çakır ve Yalı da Anafartalarspor’u geçen yılki şampiyonluğundan dolayı kutlayarak bu sezonda da başarılar diledi.

Daha sonra İpsalaspor Kulübü Başkanı ve ASKF Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Akalın tarafından şampiyonluk kupası Anafartalarspor Kaptanı Ali Yıldız’a verildi.

Akalın, Anafartalarspor takımını ve yöneticilerini de tebrik etti.