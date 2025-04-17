Ankara'da Keçiören Belediyesi tarafından Bağlum Karşıyaka Mahallesi’nde kurulacak kurban satış alanında kurbanlık satışı yapmak isteyen esnaf için başvurular başladı.ANKARA (İGFA) - Kurban satış yeri için müracaatlar Keçiören Belediyesi hizmet binasında yer alan Zabıta Müdürlüğü Pazar Takip, Tahsis ve Büro Amirliğine mesai saatleri içinde yüz yüze yapılacak. Başvurular, 2 Mayıs Cuma günü mesai bitimine kadar sürecek.

Kurban satış yeri başvurusu sırasında esnaf, nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi, bir adet vesikalık fotoğraf, kurbanlık hayvan listesi, bağlı bulunduğu il veya ilçe tarım müdürlüklerinden alacağı işletme tescil kaydı (hayvanların kulak küpe numaraları ve yaşlarını gösterir belge) ve kurban satış yeri ücreti ödeme belgesi ile başvuru yapabilecek.

ÇADIRLAR KURA İLE BELİRLENECEK

Esnafların satış yapacağı çadır yerleri kura ile belirlenecek. Kura, 6 Mayıs Salı saat 13.30’da komisyon tarafından Mevlana Kültür ve Spor Merkezi’nde yapılacak ve 7 Mayıs Çarşamba günü kurban satış çadırları kurulmaya başlanacak.

Kurban alanına büyükbaş hayvan girişi 30 Mayıs Cuma günü saat 00.00’a kadar, küçükbaş hayvan girişi ise 3 Haziran Salı günü 00.00’a kadar yapılacak.

Belirlenen tarihler dışında kurban alanına hayvan girişi yapılamayacak. Kurbanlık olarak satışa getirilen dişi hayvanlar için “damızlık olamaz” raporuna bakılacak, aksi halde satış alanına alınmayacak.