Ankara Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren Gül Adası, Ata ve Gülücük Çocuk Gelişim Merkezleri’nde erken kayıt dönemi başladı.ANKARA (İGFA) - 10-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek kayıtlar için aileler tercih ettikleri merkezleri ziyaret ederek başvuruları yüz yüze yapabilecek. Yüksek memnuniyet oranına sahip çocuk gelişim merkezleri ailelerden yoğun ilgi görüyor. Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, “Eğitim hayatına Keçiören Belediyesi güvencesiyle merhaba diyecek çocuklarımıza fırsat eşitliği sunan merkezlerimizde sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet veriyoruz. Bu sayede ailelerimiz çocuklarını gönül rahatlığıyla çocuk gelişim merkezlerimize emanet ediyor. Yavrularımızın eğitim yaşamlarındaki ilk adım olan bu merkezlerimiz kişisel becerilerin geliştirilmesine büyük katkı sunuyor” dedi.

ÖĞRENİYORLAR, GEZİYORLAR, EĞLENİYORLAR

Güvenli ortam ve aile sıcaklığı sunan Gül Adası, Ata ve Gülücük Çocuk Gelişim Merkezleri’nde drama, akıl ve zeka oyunları, görsel sanatlar, halk oyunları, İngilizce, etkileşimli kitap okuma ve değerler atölyesi branşlarında eğitimler veriliyor. Uzman eğitmenlerce, çocukların keyifle vakit geçireceği etkinliklerin yanında sosyal, duygusal ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlayacak aktiviteler de gerçekleştiriliyor. Merkezlerde çocuklar hem arkadaşlık ilişkilerini geliştiriyor hem de yeni bilgileri keşfetmenin heyecanını yaşıyor. Yemeklerin diyetisyen kontrolünde hazırlandığı merkezlerde hemşire, diyetisyen, psikolojik danışman ve çocuk gelişimi uzmanları da görev yapıyor. Her ay düzenlenen gezilerle yeni yerler keşfeden çocuklar sosyalleşmenin keyfini çıkarırken hem öğreniyor hem de eğleniyor.