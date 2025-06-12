HOBA (Hareketli Yaşam, Oyun ve Beceri Aktiviteleri) projesini otobüs desteği ile geliştiren İnegöl Belediyesi’nin gezici etkinlik aracı HOBABÜS, Nisan ayından bu yana 20 kırsal mahallede okulları ziyaret ederek öğrencileri hareketli yaşamla buluşturdu.BURSA (İGFA) - Öğrencilerin fiziksel, zihinsel, sosyal ve kültürel gelişimlerinin desteklemesi amacıyla Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından geliştirdiği HOBA (Hareketli Yaşam, Oyun ve Beceri Aktiviteleri) projesi, İnegöl’de İnegöl Belediyesi ve İnegöl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde farklı bir boyuta taşındı. Öğrencilerin fiziksel sağlıklarını iyileştirirken, aynı zamanda sosyal becerilerini ve kültürel değerlerini de güçlendiren proje, İnegöl Belediyesi’nin otobüs tahsisi ile gelişerek HOBABÜS olarak hayat buldu. Bursa ilçeleri arasında bir ilk olan uygulama ile HOBA projesi, bu gezici araçla özellikle kırsal mahallelerde öğrencilerin projeye katılımını sağlıyor.

2 AYDA 20 OKULDA 2500 ÖĞRENCİ FAYDALANDI

Belirlenen sıra dahilinde kırsal mahalle okullarına giden HOBABÜS, sunduğu etkinliklerle ve İnegöl Belediyesi tarafından verilen hediyelerle öğrenciler için hareketli bir yaşamın ve eğlencenin kaynağı haline geldi. Nisan ayında yollara çıkan HOBABÜS, bugüne kadar 20 okula misafir oldu. 2500 dolayında öğrenci bu projeden faydalandı.

HOBABÜS KURŞUNLU’YA HAREKET GETİRDİ

Bugün Kurşunlu Cumhuriyet Ortaokulunda öğrencilerle buluşan HOBABÜS’ün etkinliklerine İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ile Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin de katıldı. Burada öğrencilerle beraber HOBA projesi kapsamında geleneksel oyunlarla buluşan, etkinliklerle keyifli bir gün geçiren öğrencilere eşlik eden Başkan Taban ile Milli Eğitim Müdürü Zengin, renkli görüntülerin yaşandığı okulda hareketli yaşama ortak oldular.

DURAĞAN HAYATTAN HAREKETLİ YAŞAMA GEÇİŞ

Etkinlikler sırasında açıklama yapan Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, “Bugün burada Bakanlığımızın himayelerinde Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz öncülüğünde başlatılan HOBA projesi için bir aradayız. HOBA Projesi kısaca hareketli yaşam. Teknolojinin esir aldığı bir dönem içerisinde çocuklarımızı sağlıklı beslenme ve hareketli yaşama teşvik etmek adına bir dizi etkinlikler düzenlendi. Bu etkinliklere bugün Kurşunlu Cumhuriyet Ortaokulumuzda Belediye Başkanımız ile birlikte katıldık. Bu proje bizim için çok çok önemli. Çünkü çocuklarımızı durağan bir hayattan hareketli bir yaşama çevirme adına önemli. Projeye katkı ve destek veren öğretmenlerimize ve Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

SAĞLIKLI VE AKTİF BİR NESİL YETİŞMESİNİ HEDEFLİYORUZ

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise “Bugün Kurşunlu Cumhuriyet Ortaokulumuzdayız. Burada öğrencilerimizle HOBABÜS projesi kapsamında bir aradayız. HOBA Projesi; Hareketli Yaşam, Oyun ve Beceri Aktiviteleri Projesidir. Bursa Milli Eğitim Müdürlüğü’müzün geliştirdiği, Bakanlığımızın da Türkiye Yüzyılı Maarif Eğitim Modeli doğrultusunda hazırlanmış olan bir program. Bu programı İnegöl olarak bizler sahiplendik. Başta Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve öğretmenlerimizin katkılarıyla tüm okullarımızda, tüm öğrencilerimizle bu projeyi uygulamak üzere harekete geçtik. Projenin temel hedefleri arasında; fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırmak, dijital bağımlılık ve sosyal yalnızlıkla mücadele, geleneksel oyun ve sporları tanıtmak ve beden, zihin ve ruh sağlığını desteklemek gibi konular yer alıyor. Bu sayede, sağlıklı ve aktif bir nesil yetiştirilmesi hedeflenmektedir” diye konuştu.

İNEGÖL BİR ADIM İLERİYE GİDEREK HOBABÜS’Ü GELİŞTİRDİ

İnegöl’de HOBA projesinin geliştirilerek HOBABÜS’ün hayata geçirildiğini de kaydeden Başkan Taban, “Bu projeyle beraber bizler İnegöl olarak HOBA projesini gezici bir araçla destekleyip, bunun adını da HOBABÜS koyduk. Bu otobüsümüzle beraber özellikle kırsal mahallelerimize giderek oradaki öğrencilerimize de ulaşıyoruz. Bugüne kadar 20 okulumuzda bu etkinlikler yapıldı ve yaklaşık 2500 öğrencimize eriştik. Bu süreç devam edecek. Çok ciddi faydaları olan projemizi bizler de desteklemeye devam edeceğiz” dedi.