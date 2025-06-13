Gençlik ve Spor Bakanlığı, personel görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğinde önemli değişiklikler yaptı. Yeni düzenlemeler, kadro şartlarını güncelledi, yabancı dil sınavı kriterlerini netleştirdi ve atama sonrası görev sürelerini düzenledi.ANKARA (İGFA) - Personel atamalarında liyakati güçlendirmeyi, kadro standartlarını çağdaşlaştırmayı ve kariyer planlamasını kolaylaştırmayı amaçlayan Gençlik ve Spor Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti. Söz konusu yönetmelik bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre personel atama ve yükselme süreçleri yeniden düzenlenirken, kariyer basamakları da daha şeffaf ve adil hale getirildi.

Söz konusu yönetmelikteki başlıca değişiklikler şöyle:

Kadrolar ve Şartlar: Yurt müdürü, şube müdürü gibi yönetim kadroları ile antrenör, spor uzmanı gibi hizmet kadrolarına atanma şartları güncellendi. Yurt hizmetleri, gençlik hizmetleri ve spor hizmetleri müdürü gibi kadrolar için görevde yükselme sınavı şartı kaldırıldı; en az 4 yıllık yükseköğrenim ve 2 yıl asaleten görev şartı getirildi.

Yabancı Dil Kriteri: Görevde yükselme sınavlarında YDS/e-YDS’de en az B düzeyinde başarı veya uluslararası geçerli eşdeğer belge zorunlu hale geldi.

Görev Süresi: Atanan personel, atandıkları ilde 3 yıl görev yapmak zorunda. Bu süre dolmadan nakil, ancak aynı veya alt görevlere atanma kabul edilirse mümkün.

Unvan Değişikliği: Avukat, diyetisyen, mühendis gibi unvanlara atanmada özel şartlar netleştirildi. Hukuk müşaviri için Bakanlık’ta 2 yıl avukatlık şartı eklendi.

Geçiş Hükmü: Yeni 3 yıllık görev süresi kuralı, yönetmelik öncesi atananlar için uygulanmayacak.

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