Bursa Ticaret ve Sanayi Odası çatısı altında faaliyet gösteren Bursa AB Bilgi Merkezi, çevresel farkındalığı artırmak amacıyla önemli bir etkinliğe imza attı.BURSA (İGFA) - Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun finansal desteğiyle yürütülen etkinlik, BTSO 15 Temmuz Şehitleri Prof. Dr. İlhan Varank Konferans Salonu’nda lise öğrencilerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Panelde biyolojik çeşitliliğin korunması, karbon ayak izinin azaltılması, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve sürdürülebilir kalkınma gibi önemli çevre politikaları ele alındı.

“ÇEVRE SORUNLARI TÜM İNSANLIĞIN MESELESİDİR”

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan BTSO AB Uyum ve Yeşil Mutabakat Konseyi Başkan Yardımcısı Fatih Dursun, çevre sorunlarının yalnızca AB’nin değil, tüm insanlığın ortak meselesi olduğunu vurguladı. Dursun, “Avrupa Yeşil Mutabakatı, sadece bir çevre politikası değil, aynı zamanda üretimi dönüştüren küresel bir rekabet stratejisidir. Bursa’nın sanayi gücünü çevreci yaklaşımlarla daha ileriye taşımayı hedefliyoruz” dedi.

Konuşmasında öğrencilere de seslenen Fatih Dursun, “Sizler, yeşil dönüşümün mühendisleri, tasarımcıları ve girişimcileri olacaksınız. Bir çevre mühendisi atık suyu içilebilir hale getirecek, bir endüstriyel tasarımcı geri dönüştürülmüş malzemelerle yepyeni ürünler geliştirecek, bir girişimci, temiz enerjiyle çalışan fabrikalar kuracak. Bugün bu salonda bilim insanları, STK’lar ve sanayicilerle bir aradasınız. Bu fırsatı değerlendirin. Sorun, sorgulayın, çözümün parçası olun.” ifadelerini kullandı.

“BURSA’YI ÖRNEK BİR YEŞİL SANAYİ MERKEZİ HALİNE GETİRİYORUZ”

BTSO olarak Bursa’nın köklü sanayi mirasına yakışır biçimde hareket ettiklerinin altını çizen Dursun, “Bursa, bugün 32 milyar dolarlık dış ticaret hacmiyle Türkiye’nin lokomotif kentlerinden biri. Bu ticaretin yüzde 60’tan fazlası ise AB ülkeleriyle. Kurallara uyan değil, kural koyan bir Bursa hedefliyoruz. AB Uyum ve Yeşil Mutabakat Konseyimiz, sanayicilerimizi bu dönüşüme hazırlıyor. Sıfır Atık, enerji verimliliği ve döngüsel ekonomi projeleriyle Bursa’yı örnek bir yeşil sanayi merkezi haline getiriyoruz.” şeklinde konuştu.

“BUGÜN BURADA ATTIĞIMIZ ADIM, GELECEĞE YAPILAN BİR YATIRIMDIR”

Etkinlikte konuşmacı olarak yer alan Bursa Teknik Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Gündoğdu, “Sürdürülebilirlik için atılan adımların temelinde bireysel farkındalık var. Özellikle gençlerin bu bilinci edinmeleri, geleceğin şekillenmesinde kritik rol oynuyor. Öğrencilerin çevre bilinciyle tanışması ve bunu yaşam pratiğine dönüştürmesi, sürdürülebilir geleceğin temelini oluşturuyor. Bu yaşlarda kazanılan farkındalık, sonraki nesillere de aktarılacak güçlü bir bilinç zinciridir. Avrupa ülkeleri sürdürülebilirliğe ciddi yatırımlar yapıyor, fakat bu politikaların kalıcı olması bireysel farkındalıkla mümkün. Bugün burada attığımız adım, geleceğe yapılan bir yatırımdır.” ifadelerini kullandı. Eğitim ve farkındalık çalışmalarının önemine de vurgu yapan Gündoğdu, “Orman yangınları gibi felaketlerin birçoğu, doğayı tanımayan bireylerin bilinçsiz eylemlerinden kaynaklanıyor. Oysa doğaya dönüş ancak doğanın dilini okuyabilen, ekosistemi anlayan bireylerle mümkündür. Bu yüzden eğitim ve farkındalık çalışmaları büyük önem taşıyor. Bugün burada bizlere sözünü ettiğimiz farkındalığı artırma fırsatı sunan BTSO’ya ve Bursa AB Bilgi Merkezine teşekkürlerimi sunuyorum.” ifadelerini kullandı.